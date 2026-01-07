PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a EEUU

7 de enero de 2026.- Este miércoles, la estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó que actualmente se encuentra negociando con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.



Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la compañía indicó que este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.



PDVSA ratificó su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global.



Vale resaltar que esta relación comercial petrolera tiene lugar luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmara la vocación pacífica del país, su apego al derecho internacional y la disposición a avanzar hacia un relacionamiento basado en el respeto, la cooperación y la no injerencia, tras el ataque militar estadounidense perpetrado el 3 de enero que secuestró al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.



En su mensaje, Rodríguez hizo un llamado explícito al presidente Donald Trump y recordó que la paz y el diálogo han sido un principio sostenido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, expresó, al tiempo que defendió el derecho de Venezuela a su soberanía, al desarrollo y a construir su futuro sin presiones externas.

