(VIDEO) Rusia entrega a EEUU pruebas del ataque ucraniano a una residencia de Putin

Rusia ha entregado este jueves a un representante del agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Moscú los materiales con los datos descodificados de la ruta y el controlador del vehículo aéreo no tripulado ucraniano derribado por los medios de defensa aérea la noche del 29 de diciembre sobre la provincia de Nóvgorod durante un intento de ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, informó el Ministerio de Defensa.

????PRIMERAS IMÁGENES: Uno de los drones ucranianos derribados que intentaron atacar una residencia de PutinEl Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes del dron derribado, que transportaba una carga explosiva de seis kilogramos.https://t.co/kL8hl1z1fqpic.twitter.com/8xmP3JUfbt

Según afirmó el jefe del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU, por sus siglas en ruso), el vicealmirante Ígor Kostiukov, en varios de los drones derribados se conservaron en buen estado los sistemas de navegación.

"El descifrado realizado por especialistas de los servicios especiales de la Federación Rusa del contenido de la memoria de los controladores de datos de navegación de los drones confirmó de manera inequívoca y precisa que el objetivo del ataque era el complejo de edificios del presidente de Rusia en la provincia de Nóvgorod", sostuvo.

Anteriormente, tras realizar un examen técnico especial del bloque del sistema de navegación de uno de los aparatos aéreos no tripulados ucranianos, los servicios especiales rusos extrajeron el archivo con la misión de vuelo de uno de los drones que fueron derribados en el espacio aéreo de la provincia de Nóvgorod, cuando se dirigía contra la residencia del mandatario ruso.

91 drones derribados

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, informó que el régimen de Kiev intentó perpetrar un atentado terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra una residencia oficial del presidente situada en la provincia de Nóvgorod. Los drones fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea rusa.

Dólguiye Borody, conocido también como Valdái y Uzhín, es la residencia del presidente ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Valdái, en la provincia de Nóvgorod. Forma parte del conjunto de residencias oficiales del mandatario, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo (a las afueras de Moscú), Bocharov Ruchéi (en Sochi) y el Palacio Konstantínovski en la localidad de Strelna, cerca de San Petersburgo.

Rusia presenta pruebas

Posteriormente, desde el Ministerio de Defensa de Rusia también informaron que la noche del 28 al 29 de diciembre, el régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque aéreo con el empleo de drones de tipo avión que operaban a alturas extremadamente bajas desde los territorios de las provincias ucranianas de Sumy y Chernígov. La cartera militar publicó el mapa de las trayectorias de vuelo de los drones.

Se detalló que se utilizaron complejos antiaéreos, grupos de fuego móviles y medios de guerra electrónica para repeler el ataque masivo sobre los territorios de las provincias de Briansk, Smolensk y Nóvgorod.

El jefe de las tropas antiaéreas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexánder Romanénkov, señaló que la estructura del ataque confirma "sin lugar a dudas que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue deliberado, cuidadosamente planificado y escalonado".

Además, la cartera militar difundió varios videos que muestran a un dron ucraniano derribado, la destrucción de uno de los aparatos y a un testigo que vivió el intento de ataque.

Reacción del mundo

El propio líder estadounidense, Donald Trump, ya ha comentado el incidente y ha tachado las acciones del régimen de Kiev de "una pena".

Jefes de Estado y de Gobierno de numerosos países, como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Nicaragua, Venezuela, la India y Pakistán, entre otros, han condenado el intento de ataque contra la residencia del líder ruso por parte de Kiev. Desde Rusia, varios políticos denuncian que el atentado tuvo como objetivo socavar las conversaciones de paz en torno al conflicto ucraniano.