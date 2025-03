(VIDEO) Rusia no tiene ninguna prisa, comenta Lorenzo Ramirez

En estos momentos, ¿qué es o que quiere Rusia?, bueno, sabemos lo que no quiere, Rusia no tiene ninguna prisa Credito: archivo web

Domingo, 16 de marzo de 2025.- Para el analista económico y de política nacional e internacional de origen español, Lorenzo Ramirez, que nos nutre con sus usualmente acertados análisis y comentarios en relación a diferentes temas, entre ellos el que toca hoy, el de la guerra en Ucrania: Rusia no tiene ninguna prisa.En todos los que están a uno y a otro lado de la trinchera, están relativamente contentos, porque cada uno hace su lectura y esto pues, tiene su explicación, porque la primera reacción del Kremil al acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para ese Alto al Fuego, pues se puede ver de dos maneras, que además, son antagónicas.Por eso hay tanta diferencia en el análisis que están haciendo los medios de comunicación, unos consideran que Putin rechaza el alto al fuego, hemos visto los titulares: Putin rechaza el Pacto entre Ucrania y Estados Unidos y otros dicen que lo respalda, aunque luego, anticipan o aprecian algunos matices.Esta divergencia se produce porque en Estados Unidos y sobretodo en Europa, solemos cometer un error muy grave, en el análisis, que es calibrar las reacciones del adversario en función de nuestros propios objetivos, en función de nuestras estructuras mentales, en lugar de pensar, en lo que puede estar buscando o persiguiendo el otro.En estos momentos, ¿qué es o que quiere Rusia?, bueno, sabemos lo que no quiere, Rusia no tiene ninguna prisa.