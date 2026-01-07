Ataques militares de EEUU destruyeron instalaciones del Ivic

La UTC del IVIC

7 de enero de 2026.- La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que los ataques militares perpetrados por Estados Unidos la madrugada del 3 de enero causaron la destrucción total de las instalaciones del Centro de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).



A través de su canal de Telegram, la ministra compartió un audiovisual que deja en evidencia el desproporcionado bombardeo. Agregó que estos espacios científicos y académicos son pilares vitales de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán. Asimismo, indicó que en el lugar se albergaban servidores y equipos esenciales para las redes computacionales que resultaron devastados.



Precisó que dos misiles impactaron directamente en el área, «dejando fragmentos que evidencian el odio imperial contra el desarrollo tecnológico soberano de Venezuela».



La titular del Mincyt añadió que además del Centro de Matemáticas, otros cuatro centros de investigación resultaron afectados por las explosiones.



Tras este acto ejecutado bajo las órdenes de Donald Trump, Jiménez expresó: «No existe justificación alguna para agredir un santuario de la ciencia, un recinto que ha dado respuestas históricas al país y al mundo».



La ministra denunció estos ataques y el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores. Asimismo, rechazó la escalada de violencia por parte de EEUU, que también segó la vida de soldados y civiles venezolanos.



