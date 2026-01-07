Jeffrey Sachs critica ataque de EE.UU. a Venezuela y advierte sobre sus consecuencias

El economista y asesor principal de la ONU, Jeffrey Sachs, ha denunciado el ataque armado de Estados Unidos contra Venezuela del pasado 3 de enero, calificando al presidente Donald Trump como "un matón". En una reciente entrevista, Sachs subrayó que el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores representa una "violación abierta del derecho internacional" y un acto "descarado, ilegal e inconstitucional".

Sachs argumentó que la actuación de Trump es parte de un patrón sostenido de la política exterior estadounidense que ignora los marcos legales nacionales e internacionales. "Amenazar a otros líderes, como el presidente Petro de Colombia, es un acto de matonismo", afirmó, enfatizando los riesgos que estas acciones representan para la estabilidad global.

El asesor de la ONU destacó que el derecho internacional es fundamental para prevenir la aniquilación de la humanidad y evitar la anarquía internacional. "Trump está haciendo añicos la Carta de las Naciones Unidas, lo que es extraordinariamente peligroso", advirtió. Además, señaló que las decisiones actuales reflejan una agenda de cambio de régimen contra Venezuela, impulsada durante décadas, que no toma en cuenta las consecuencias humanitarias y políticas.

Sachs también cuestionó el papel de los grandes medios de comunicación estadounidenses, acusándolos de no informar adecuadamente al público sobre las repercusiones de la operación y de reproducir sin cuestionamientos las versiones oficiales. "El gobierno de Venezuela no ha cambiado. Ha habido un secuestro del presidente, pero el gobierno de Venezuela está intacto", sostuvo.

El economista destacó la fanfarronería de Trump, quien afirma que Estados Unidos controla Venezuela. "Eso está por verse. Estos sentimientos megalómanos no se traducen en la realidad tan fácilmente", concluyó.

Finalmente, Sachs advirtió que la situación actual no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un contexto global de creciente beligerancia por parte de Washington, que incrementa el riesgo de una guerra de mayor alcance. Las experiencias de anteriores operaciones de cambio de régimen, como las de Irak y Libia, ofrecen advertencias claras sobre los efectos a largo plazo de tales intervenciones, que a menudo resultan en inestabilidad y violencia prolongada.