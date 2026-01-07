¿EEUU el país de la libertad?: Arrestan en Michigan a la activista Jessica Plichta tras protestar contra el secuestro de Nicolás Maduro

El arresto de la joven activista Jessica Plichta (22 años), se ha vuelto viral tras ocurrir en vivo durante una manifestación en Michigan. El incidente se produjo en el marco de las protestas nacionales tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero de 2026.

Plichta, integrante del colectivo Grand Rapids Opponents of War (GROW) (Oponentes de la Guerra de Grand Rapids) lideraba una movilización en el centro de la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Mientras concedía una entrevista en vivo para la cadena WZZM (afiliada de ABC), donde denunciaba que la detención de Maduro era una estrategia de EE. UU. para controlar el petróleo venezolano y evitar el despliegue de tropas en América Latina. Durante la entrevista declaró:

"Queremos que se detenga la guerra contra Venezuela. Queremos que se terminen todas las guerras estadounidenses. No queremos que haya soldados desplegados en Venezuela. No queremos luchar contra Venezuela por el petróleo. No queremos que nuestros amigos y familiares sean enviados a Venezuela y terminen muriendo por el petróleo".

Justo al terminar sus declaraciones, dos oficiales de policía la abordaron por la espalda y procedieron a esposarla frente a las cámaras. A pesar de que habían más manifestantes, sólo la detuvieron a ella. Los cargos oficiales presentados contra ella son:

Obstrucción de la vía pública y desobediencia a una orden legal de un agente de policía. Este incidente en Michigan no es aislado. Se enmarca en una ola de protestas que recorre el país mientras en Manhattan, Nueva York, se desarrolla el proceso judicial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan tras ser trasladados desde Venezuela. Los recientes ataques perpetrados por EEUU, en Venezuela que se calcula, han dejado más de cien víctimas fatales, han generado olas de protestas a nivel mundial, y en casi todas las ciudades de los estados de EEUU. Muchos movimientos y activistas denuncian un "secuestro internacional", una violación a la soberanía y el pretendido robo y saqueo de los recursos minerales de Venezuela.

Organizaciones como el colectivo GROW aseguran que el arresto de Plichta es un intento de silenciar la disidencia interna contra la intervención militar estadounidense, la cual se ha intensificado desde el inicio de este año.

Actualmente, Maduro y Flores permanecen bajo custodia en el Metropolitan Detention Center a la espera de las próximas audiencias, mientras el caso de Plichta ha generado una campaña de apoyo en redes sociales bajo consignas antibelicistas.