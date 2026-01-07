111 días: Venezuela cuenta con las mayores reservas de alimentos en 20 años

El gobierno interino señala que se suma la producción comunal que integra también conucos y conucos suburbanos, que alcanzará este año 200.000 hectáreas.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela cuenta actualmente con reservas alimentarias para 111 días, las mayores en dos décadas.

El anuncio lo realizó durante la activación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial para continuar impulsando y garantizando la soberanía alimentaria del pueblo venezolano.

«Reservas de alimentos para 111 días, las más altas en los últimos 20 años. El Estado Mayor agroalimentario y comunal está fusionando en acción dos motores: el agroalimentario y comunal. Se suma la producción comunal que integra también en conucos y conucos suburbanos, que alcanzará este año 200.000 hectáreas para la producción en distintos rubros como la caraota, que nos permite el ahorro de divisas frente al bloqueo económico», enfatizó Rodríguez.

Igualmente, rubros como el frijol Mungo, la soya, café, arroz, maíz y ganadería en estas 200.000 hectáreas para la producción comunal en el país, como parte del plan especial de Producción, Abastecimiento y Exportación (PAE).

«Esta es la meta, y es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado el reto admirable 2026. La Venezuela que no se rinde, que está en resistencia activa y un pueblo noble, de paz, que busca su propio camino. Es la Venezuela que ha demostrado al mundo de los que estamos hechos. Hemos crecido en fortaleza, espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas», recalcó.

La presidenta encargada de la República, designó como nuevo vicepresidente sectorial de Economía a Calixto Ortega Sánchez, expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), quien liderará la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial.

Este ente será integrado por los titulares de los despachos de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; Alimentación, Carlos Leal Tellería; Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia; Comercio Nacional, Luis Villegas; Industrias y Producción Nacional, Alex Saab; y Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.