Hasta ahora se desconocía el paradero de James Luckey-Lange, residente de la ciudad de Nueva York y desaparecido en Venezuela a principios de diciembre.

6 de enero de 2026.-James Luckey-Lange, un viajero estadounidense que desapareció en Venezuela a principios de diciembre, se encuentra recluido en un centro de detención administrado por la contrainteligencia militar del país en Caracas, según un venezolano familiarizado con el asunto, informó Los Tiempos de Nueva York.

El Sr. Luckey-Lange, de 28 años y originario de Staten Island, fue detenido poco después de cruzar al sur de Venezuela, una zona escasamente poblada y peligrosa, desde Brasil, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a revelar la información. El Sr. Luckey-Lange fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras se reunía con músicos locales, añadió.

El New York Times informó previamente que el Sr. Luckey-Lange es uno de varios estadounidenses detenidos en Venezuela en los últimos meses. Se desconoce la identidad de los otros detenidos recientes.

No está claro si el Sr. Luckey-Lange tenía visa para ingresar a Venezuela, como se requiere para los ciudadanos estadounidenses. Es hijo del músico Diane Luckey, quien actuó como Q Lazzarus y es mejor conocido por su sencillo de 1988 "Goodbye Horses".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha utilizado durante años a estadounidenses detenidos, ya fueran culpables de delitos graves o inocentes, como moneda de cambio en las negociaciones con Washington durante períodos de tensión. El Sr. Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el sábado. Su sucesora, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, ha pedido una mayor cooperación con Washington, que ha apoyado su intento de llegar al poder.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de procesar las solicitudes de los medios de comunicación, y el Departamento de Estado de EE. UU. no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Sr. Luckey-Lange, quien llevaba varios años viajando por Latinoamérica, escribió a un amigo el 7 de diciembre diciéndole que se encontraba en un lugar no especificado de Venezuela. Al día siguiente, habló con su familia y les informó que se dirigía a la capital, Caracas, donde planeaba tomar un vuelo el 12 de diciembre que finalmente lo llevaría a Nueva York.

El Times informó que el gobierno estadounidense había considerado declarar al Sr. Luckey-Lange detenido injustamente.