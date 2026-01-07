Presidenta Delcy Rodriguez ordena la destitución y detención del Mayor General Javier Marcano Tábata

7 de enero de 2026.-El general al mando de la guardia de honor presidencial de Venezuela, Javier Marcano Tábata, fue destituido días después de que el líder venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en una redada en Caracas y llevado a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico, informó BBC.com.

La guardia de honor presidencial es la fuerza militar que proporciona los guardaespaldas encargados de proteger al jefe de Estado. Si bien el gobierno venezolano aún no ha proporcionado un desglose detallado de las bajas, se cree que miembros de la guardia se encuentran entre las docenas de personas fallecidas en la operación estadounidense para capturar a Maduro.

La orden de reemplazar al general Marcano Tábata fue emitida por la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez. Rodríguez juramentó el lunes ante la Asamblea Nacional, dominada por partidarios del gobierno. Fue vicepresidenta de Maduro y es considerada una aliada cercana del líder encarcelado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en la conferencia de prensa posterior a la toma de posesión de Maduro que Estados Unidos "gobernaría" Venezuela y que estaba en conversaciones con Rodríguez.

También amenazó con que Rodríguez enfrentaría un "destino peor que el de Maduro" si no cumplía con las exigencias estadounidenses, incluyendo las relativas al petróleo, del cual Venezuela posee las mayores reservas comprobadas del mundo. El martes, el presidente estadounidense afirmó que Venezuela "entregaría" hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, pero el gobierno interino venezolano aún no se ha pronunciado al respecto.