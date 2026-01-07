Estados Unidos incauta un buque petrolero con bandera rusa y un segundo barco vinculado a Venezuela

El buque había sido renombrado y registrado bajo bandera rusa.

La persecución del buque formó parte de la campaña de presión de EE. UU. contra Venezuela.

La incautación tuvo lugar días después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

La Guardia Costera también incautó otro petrolero vinculado a Venezuela.

WASHINGTON, 7 de enero de 2026)- Estados Unidos incautó el miércoles un petrolero con bandera rusa que estaba siendo seguido por un submarino ruso, tras perseguirlo durante más de dos semanas a través del Atlántico como parte de los esfuerzos de Washington para bloquear las exportaciones de petróleo venezolano, informaron funcionarios estadounidenses. Al parecer, es la primera vez en la historia reciente que el ejército estadounidense incauta un buque con bandera rusa, informó Reuters,cim.

La Marinera, originalmente conocida como Bella-1, había eludido previamente un bloqueo marítimo estadounidense a petroleros sancionados en el Caribe y rechazado los intentos de la Guardia Costera estadounidense de abordarla.

La incautación del miércoles, en el Atlántico cerca de Islandia, fue reportada inicialmente por Reuters.

En una publicación en X, el Comando Europeo del ejército estadounidense afirmó que la administración Trump había incautado el buque por violar las sanciones estadounidenses.

"El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGENCIA, en cualquier parte del mundo", declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en respuesta a dicha publicación.

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron a Reuters que la operación del miércoles fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Las fuerzas especiales estadounidenses inicialmente ayudaron a asegurar el petrolero, pero lo abandonaron, que ahora estaba bajo control de la Guardia Costera, según uno de los funcionarios.

Los funcionarios indicaron que buques militares rusos se encontraban en las inmediaciones de la operación, incluido un submarino ruso. No estaba claro a qué distancia se encontraban los buques de la operación, pero no había indicios de un enfrentamiento entre las fuerzas militares estadounidenses y rusas.