(AUDIO) Soto Rojas propone hacer “una encerrona” para evaluar la "terrible situación" del #3E

07-01-26.-El diputado de la Asamblea Nacional -AN- por el Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV-, Fernando Soto Rojas, calificó de “terrible” la situación vivida en el país el pasado sábado 3 de enero y denunció que “hubo un secuestro del Presidente de la República (Nicolás Maduro)”.

“Sin embargo, han transcurrido ya tres días y el país tiende a normalizarse en sus instituciones y en sus relaciones. Y tenemos un pueblo que ha madurado políticamente”, destacó.

Precisó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, que la situación impactó a todo el país, pero “al final se han reordenado las cosas, y la revolución bolivariana está presente, el control del Estado, del Gobierno, y los que militamos en este frente, nos estamos preparando para resistir y reordenar la situación”.

Propone realizar “una encerrona entre todos nosotros, para evaluar con suficiente tiempo toda esta situación que hemos vivido y la que viene y la propuesta programática que está en mesa, porque hay muchas cosas que hay que hacer en el orden político, en el orden institucional”.

“Hay que conversar mucho y dialogar mucho, porque solamente levantando el diálogo, la paz, el peligro de lo que está amenazado la humanidad como nunca. Uno por la crisis histórica y estructural del capitalismo y luego por la situación climática”, subrayó.

A su juicio, no es posible callar nada. “Creo que nos toca una labor pedagógica como nunca”.

“Porque uno tiene que estar en un proceso de diálogo y de rectificación de nuestros métodos y estilos de dirección y de trabajo”, insistió.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio