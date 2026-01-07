EE.UU. confirma negociaciones con compañías petroleras para reactivar la industria en Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó, en una entrevista para Fox News, que las sanciones unilaterales aplicadas a la nación caribeña han provocado que la producción nacional no avance.

Este martes, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, informó que ha mantenido conversaciones con ejecutivos de energía y compañías estadounidenses para reactivar la industria petrolera en Venezuela.

"Hay cosas que podemos hacer rápidamente. Si simplemente les damos tecnología moderna, va a ayudar a impulsar su producción en el corto plazo", afirmó Burgum en una entrevista para Fox News.

Asimismo, el funcionario refirió que las sanciones unilaterales aplicadas por EE. UU. a Venezuela en la última década han provocado que la producción nacional no avance.

Burgum señaló que en las conversaciones también ha estado presente el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien ya tenía previsto reunirse esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para dialogar sobre la operatividad en la industria del crudo venezolano, según informaron diversos medios.

Este acercamiento entre ambos países ocurre en el marco de los canales de comunicación que mantienen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el secuestro del mandatario Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses.