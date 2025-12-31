Como resultado de la repulsión del ataque, no se registraron víctimas ni daños en la zona, así como no se han producido daños en la residencia presidencial. "Las unidades de combate de los sistemas de misiles antiaéreos, los medios de control de la situación aérea de las tropas radiotécnicas Credito: Agencias

Rusia neutraliza ataque masivo de 91 drones contra residencia de Putin y denuncia plan para sabotear la paz

El Ministerio de Defensa ruso detalló que la operación fue una "acción terrorista deliberada" de largo alcance. Moscú advierte que la respuesta ya ha sido determinada, mientras que Donald Trump se declaró "atónito" ante el suceso.

MOSCÚ – En una comparecencia detallada este miércoles 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló la magnitud de lo que calificó como un "ataque terrorista planificado" contra la residencia oficial del presidente Vladímir Putin en la provincia de Nóvgorod. Según el mayor general Alexánder Romanénkov, jefe de las tropas antiaéreas, el régimen de Kiev empleó 91 drones de largo alcance en una operación escalonada que buscaba vulnerar la seguridad presidencial.

Detalles de la interceptación aérea

El mando militar ruso explicó que el ataque, registrado entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre, se ejecutó desde las provincias ucranianas de Sumy y Chernígov. Los drones operaron a alturas extremadamente bajas para intentar evadir los radares, moviéndose en varias direcciones (sur, suroeste y oeste).

Balance de derribos: Las defensas rusas destruyeron 49 drones en la provincia de Briansk, 41 en Nóvgorod y uno en Smolensk.

Capacidad destructiva: El Ministerio publicó imágenes de uno de los aparatos derribados, el cual transportaba una carga explosiva de seis kilogramos.

Estado de la residencia: Romanénkov confirmó que la infraestructura de la residencia "Dólguiye Borody" (Valdai) no sufrió daños y que no se registraron víctimas gracias a la actuación coordinada de los sistemas de misiles antiaéreos y la guerra electrónica.

"Una bofetada a Trump" y a los esfuerzos de paz

El momento del ataque es visto por el Kremlin como un intento directo de dinamitar los esfuerzos diplomáticos actuales. El canciller Serguéi Lavrov subrayó que estas acciones "imprudentes" no quedarán impunes y que los objetivos de los ataques de respuesta de Rusia ya han sido fijados.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, calificó el atentado como una "bofetada" al presidente estadounidense, Donald Trump, destacando que el ataque ocurrió justo cuando se discuten planes y palabras para buscar la paz. Según el asesor Yuri Ushakov, el propio Trump se mostró "atónito e indignado" al ser informado por Putin de los hechos, los cuales ocurrieron inmediatamente después de las recientes conversaciones en Mar-a-Lago.

Reacción internacional

El intento de magnicidio frustrado ha generado una ola de condenas de líderes internacionales de países como Irán, India, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Venezuela y Nicaragua, entre otros.

Analistas internacionales sugieren que el régimen de Kiev, ante la posibilidad de una solución pacífica que implique la cesión de territorios, busca con estas acciones forzar la continuación del conflicto. Incluso, figuras como el exconsejero de seguridad de EE. UU., Michael Flynn, han sugerido una posible implicación de naciones europeas en la logística de este acto.

¿Qué es Dólguiye Borody?

Ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Valdai, en la provincia de Nóvgorod, esta residencia es uno de los puntos estratégicos de mando del presidente ruso, junto al Kremlin de Moscú y Novo-Ogariovo. Su ubicación, en una zona boscosa y de difícil acceso, la convierte en una de las instalaciones de seguridad más críticas de la Federación Rusa.