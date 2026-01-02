(AUDIO) Maduro niega que haya sostenido una segunda conversación con Trump

02-01-25.- El presidente, Nicolás Maduro, negó que haya sostenido una segunda conversación con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, luego de la llamada telefónica entre ambos el pasado mes de noviembre.

“Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos”, dijo en entrevista concedida al periodista, Ignacio Ramonet, el 31 de diciembre y transmitida este 1 de enero por VTV.

El jefe de Estado hizo el comentario luego de que circularan versiones de una supuesta segunda llamada.

Maduro recordó que aquel diálogo fue respetuoso aunque admitió que luego la relación «no ha sido agradable».

El mandatario también dijo que el bloqueo al negocio petrolero con incautaciones de cargueros y sanciones busca afectar la economía nacional como en los años 2015-2016.

«El objetivo ahora con todo este tema del ataque a los barcos petroleros, a la venta de petróleo de Venezuela es volver a perturbar la vida monetaria y los equilibrios que ya hemos logrado«, apuntó.

Unión Radio