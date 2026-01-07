Presidente (E) Delcy Rodríguez designa a Gustavo González López como nuevo director de la Dgcim

Gustavo González López Credito: Archivo

7 de enero de 2026.- Delcy Rodríguez, recién juramentada por la Asamblea Nacional como presidente encargada de Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro, designó un nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según lo confirmó el ministro de comunicaciones, Freddy Ñáñez.



De esta manera, Gustavo González López asume la titularidad de la Dgcim, en reemplazo de Javier Marcano Tábata. Además, González López también fue designado como comandante de la Guardia de Honor Presidencial.



«La presidenta encargada expresó su reconocimiento al M/G Javier Marcano Tábata por la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones, destacando su compromiso con la seguridad de la Nación y la estabilidad institucional», dice el comunicado.



Y añade que Rodríguez «auguró al G/J Gustavo E. González López el mayor de los éxitos en el desempeño de estas responsabilidades, ratificando su confianza en su trayectoria y vocación de servicio, en el marco de la fusión popular-militar-policial y de la doctrina bolivariana de defensa integral».