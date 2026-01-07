Grupo de Puebla repudia amenazas de Trump contra Petro y Sheinbaum

El Grupo de Puebla repudia las amenazas e intimidaciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, contra sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum.

«Estas expresiones buscan amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos».

A través de un comunicado en X, también rechazó la agresión militar de EEUU contra Venezuela, que dejó un saldo de fallecidos, heridos y el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.



«Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza. En este contexto, las amenazas adquieren una gravedad adicional. El Grupo de Puebla expresa su solidaridad con los presidentes Petro y Sheinbaum y reafirma que América Latina y el Caribe son una zona de paz, fundada en la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la resolución pacífica de las controversias».

Finalmente, hacen un llamado a la comunidad internacional a alzar la voz en flagrante violación a los convenios internacionales, y que además ponen en riesgo la estabilidad de la nación.

«Llamamos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a pronunciarse con claridad frente a estos hechos y a actuar en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la estabilidad regional».

REPUDIAMOS LAS AMENAZAS E INTIMIDACIONES DE TRUMP CONTRA LOS PRESIDENTES @PETROGUSTAVO Y @CLAUDIASHEIN, EN UN CONTEXTO AGRAVADO POR LA AGRESIÓN MILITAR DE EE. UU. CONTRA VENEZUELA.

— Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) January 6, 2026