Revelan el número de militares de EE.UU. heridos en su ataque contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados mientras son trasladado a un tribunal de Nueva York, EE.UU., 5 de enero de 2026.

Al menos 7 efectivos estadounidenses resultaron heridos durante la reciente agresión militar del país norteamericano contra Venezuela, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, según informó este martes NBC News, citando a un funcionario del Pentágono.

Dos de los militares aún se están recuperando de las heridas, mientras que los otros cinco han vuelto al servicio, señaló la fuente, añadiendo que uno de los soldados sufrió múltiples impactos de bala en las piernas, que se consideraron bastante graves. Asimismo, afirmó que los heridos "están recibiendo una excelente atención médica y se encuentran en vías de recuperación".

Previamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó que en el operativo participaron alrededor de 200 efectivos de EE.UU., que "fueron al centro de Caracas" y "capturaron a un individuo acusado que era buscado por la Justicia estadounidense". Además, indicó que ningún miembro del equipo falleció, aunque no aclaró si la cifra se refería únicamente a los hombres que pisaron suelo venezolano o si también incluía a otros que hayan prestado apoyo a la operación.

Al mismo tiempo, los ataques de EE.UU. contra blancos civiles y militares en Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira, dejaron un número todavía no precisado de bajas entre los venezolanos. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, se refirió a "decenas de bajas inocentes, civiles y militares", mientras que medios internacionales como The New York Times cifran esa cantidad en unas 80 personas. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó el fallecimiento de 32 de sus compatriotas en Caracas, que perecieron en combate contra tropas estadounidenses mientras defendían a Maduro y a su esposa. En ese contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó esta jornada 7 días de duelo en honor a las víctimas.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro