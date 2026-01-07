China reitera pedido a EE.UU. de liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro

China insta una vez más a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente Maduro y a su esposa y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación.

El Gobierno de la República Popular China volvió a pronunciarse con firmeza frente a las acciones criminales de Estados Unidos contra Venezuela, denunciando el uso de narrativas sin sustento como el supuesto "Cartel de los Soles" para justificar sanciones unilaterales, ataques militares y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de quienes pidió su liberación inmediata.

En conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, calificó estas medidas como violaciones flagrantes del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

En respuesta a una pregunta de TeleSUR, Mao Ning subrayó que Washington ha recurrido durante años a sanciones ilegales contra la industria petrolera venezolana, afectando gravemente el orden económico y social del país y poniendo en riesgo la estabilidad de las cadenas de producción y suministro a nivel global. "China condena enérgicamente estas acciones", afirmó, al tiempo que reiteró que la cooperación entre Beijing y Caracas se desarrolla entre Estados soberanos, protegida por el derecho internacional y las leyes internas de ambos países.

La portavoz enfatizó que el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituye una violación directa de las normas internacionales y un acto de injerencia inadmisible en los asuntos internos de Venezuela.

En ese sentido, China insta a Estados Unidos a liberar de inmediato al presidente Maduro y a su esposa y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación", señaló.

El cuestionamiento de Beijing se produce en un contexto en el que documentos y declaraciones recientes del propio Departamento de Justicia estadounidense han puesto en duda la existencia del llamado "Cartel de los Soles", utilizado como argumento político para legitimar acciones contra Venezuela.

Para China, esta narrativa no es más que un pretexto diseñado para socavar la soberanía venezolana y justificar medidas coercitivas que han dejado consecuencias devastadoras en la población civil.

La portavoz Mao Ning insistió en que la cooperación con Venezuela es legítima y transparente, y que cualquier intento de criminalizarla carece de fundamento jurídico.

La exigencia de China de liberar a Maduro y su esposa se suma a las voces que, desde distintos espacios, han condenado las acciones terroristas de Washington que no solo afectan al país del norte de Sudamérica sino a toda la región.