(VIDEO) Para Alejandro Terán, el presidente Trump no suspendió nada (con relación a la Chevron)

Viernes, 28 de febrero de 2025.- Para Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas, quien fue entrevistado por Rosseliano Díaz-Arias, para la sección Puntos de Vista, de Noticias Canali, sobre la suspensión de la licencia a la Chevron para la explotación y comercialización del petróleo venezolano: el Presidente de Estados Unidos no suspendió nada (min 1,04), él dijo que a partir del primero de marzo va a revisar la licencia No 44, que ya está extinta.Él dijo que va a suspender (el presidente Trump), pero de acuerdo a Terán, no ha ocurrido todavía...no lo ha notificado formalmente, como se hacen las cosas.La costumbre de Trump es atacar para después negociar, acotó Terán.Lo estoy diciendo aquí, como empresario de Texas, si al presidente Trump se le ocurre revocar las licencias, nosotros lo vamos a demandar allá, no aquí, allá, porque ese es otro autogol que le está metiendo el Presidente de los Estados Unidos a la industria petrolera tejana.A partir del lunes, si esto no se resuelve, la gasolina allá en Estados Unidos, estará a ocho dólares el galón.