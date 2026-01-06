"Espionaje desde Roosevelt Roads: La flota de drones Sentinel que selló el secuestro de Maduro desde Puerto Rico"

El famos prototipo del dron RQ-170 Sentinel que volaba desde Ceiba a Caracas para espiar los movimientos de Maduro Credito: Agencias

NUEVA YORK/CARACAS– Los detalles detrás de los ataques militares a Venezuela y posterior secuestro de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero comienzan a ver la luz, revelando una operación de precisión tecnológica sin precedentes. Según informa The New York Times, citando a fuentes de inteligencia, la CIA mantuvo al mandatario bajo vigilancia total mediante una flota de drones furtivos en las horas previas a su traslado forzado a los Estados Unidos.

Puerto Rico: El "portaviones terrestre" reactivado

La pieza clave del asedio no estuvo en Washington, sino en la Estación Aérea Naval Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico. Esta base, que permaneció cerrada por más de dos décadas, fue reactivada en noviembre de 2025 bajo la administración Trump para convertirse en el centro neurálgico de las operaciones militares en el Caribe.

Paralelamente al informe del medio, las imágenes compartidas en las redes sociales muestran un dron furtivo RQ-170 Sentinel, conocidos como "fantasmas" por su capacidad de evadir radares, regresando a la base de Ceiba en Puerto Rico después de que sucedieran los ataques del 3 de enero contra Venezuela.

Estos aparatos, diseñados por la división Skunk Works de Lockheed Martin, proporcionaron la inteligencia necesaria para que los comandos de la Fuerza Delta ejecutaran el asalto con precisión quirúrgica.

Revelado: Vigilancia total de la CIA

Un alto funcionario de EE. UU. confirmó que la CIA y analistas de operaciones especiales monitorearon cada movimiento de Maduro "bajo la lupa" desde que se aprobó la planificación del secuestro. El uso del RQ-170 Sentinel permitió un rastreo persistente a 15.000 metros de altura, recolectando datos sobre el terreno sin que las defensas venezolanas pudieran detectar su presencia.

Tras el asalto militar que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York. El exmandatario se encuentra actualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y, en su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York este 5 de enero, se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo.

Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume el mando en una Venezuela bajo tensión, el mundo observa el resurgimiento de Roosevelt Roads como el eje del poder militar estadounidense en la región, marcando un antes y un después en la geopolítica del Caribe. El Caribe ha sido tomado como una extensión del poder armamentístico utilizado para amedrentar y saquear recursos de países en desventaja armamentística y actuar con sigilo y respeto ante potencias como China y Rusia. Como dice la sabiduría popular: "El que es guapo ante los mansos, es manso ante los guapos".