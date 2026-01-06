Padrino López a Delcy Rodríguez: cuente con la Fanb

El General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

6 de enero de 2026.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) acompaña a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió las riendas del país tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.



«Desde la Fanb acompañaremos a la Dra. Delcy, como presidenta encargada de la República, en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la patria demandan. ¡Cuente con nosotros!», remarcó el también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía mediante una publicación en su canal de Telegram



En ese sentido, Padrino López manifestó que el país continuará su marcha imparable a la prosperidad económica, teniendo a la paz como medio y como fin, «preservando el sagrado bien de la independencia».



La juramentación de Delcy Rodríguez se da tras la incursión armada ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, y derivó en el secuestro de la pareja presidencial, quienes fueron llevados Nueva York para ser sometidos a un juicio bajo cargos, de los cuales ambos se declararon completamente inocentes.



A pesar de las agresiones, Maduro se ha mantenido firme en reiterar que es el presidente de Venezuela, hecho prisionero de guerra por Estados Unidos.