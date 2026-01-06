Podemos exige investigación internacional tras secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Caracas 6 de enero de 2025.- El partido Por la Democracia Social (Podemos) exigió este martes la apertura inmediata de una investigación internacional tras lo que calificó como el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su esposa, la primera dama y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero, hecho que —advirtió— constituye una grave violación al derecho internacional y a la soberanía venezolana, informó Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad.

La denuncia fue formulada por el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente nacional de asuntos empresariales y economía de Podemos, Héctor Guaicaipuro Sulbarán, quien afirmó que Venezuela se encuentra frente a un acto de invasión, que vulnera los tratados internacionales que protegen a los jefes de Estado en ejercicio.

"Estamos en presencia de un vil secuestro. No se comprende cómo, de manera unilateral, otro Estado irrumpe, invade y extrae al máximo líder de la República Bolivariana de Venezuela, ultrajando los derechos de todos los venezolanos", expresó.

Exigencia de investigación y responsabilidades

Sulbarán convocó a los organismos multilaterales y a la comunidad internacional a determinar si existía alguna orden de captura válida contra el presidente Nicolás Maduro, así como a esclarecer si hubo algún tipo de cooperación judicial por parte del Estado venezolano.

"Invitamos a cualquier organismo internacional a que señale dónde está esa orden de captura. Queremos saber si existió colaboración de la justicia venezolana, porque luego de este hecho estamos frente a delitos que deben investigarse", sostuvo.

Entre los delitos mencionados enumeró la invasión al Estado venezolano, el secuestro de un jefe de Estado y su esposa, así como el homicidio de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que custodiaban al mandatario.

Proceso jurídico nulo

Desde el punto de vista jurídico, Sulbarán aseguró que el caso se enmarca en la teoría del árbol envenenado, principio según el cual todo proceso que nace de un acto ilícito carece de validez legal.

"El árbol nació envenenado porque nació bajo un secuestro al presidente de la República. Todo argumento posterior es nulo desde todo punto de vista", sentenció.

"Prisionero de guerra" y violación de tratados

El parlamentario afirmó que el presidente Maduro se definió como "prisionero de guerra" ante una corte en Nueva York, al considerar que su detención se produjo incumpliendo de manera unilateral los tratados y convenios internacionales vigentes.

"Se han pisoteado todos los derechos y tratados internacionales al haber sido extraído de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses", afirmó.

Reconocimiento a Delcy Rodríguez

Sulbarán destacó que Delcy Rodríguez asumió de manera encargada la Presidencia de la República como un acto de lealtad institucional hacia Nicolás Maduro.

"Le pedimos el mejor ahínco en la conducción de la nación y le expresamos nuestro agradecimiento, camarada Delcy Rodríguez, por asumir esta responsabilidad en un momento tan difícil", expresó.

Advertencia geopolítica y llamado al pueblo

El dirigente político advirtió que permitir que Donald Trump y Marco Rubio se conviertan en administradores de Venezuela y de sus recursos naturales significaría un retroceso de doscientos años a la época colonial.

Finalmente, aseguró que desde Podemos y los sectores populares se mantienen movilizados de manera pacífica en las calles, exigiendo el retorno del jefe de Estado.

"Hoy fue capturado Nicolás Maduro, el presidente de todos los venezolanos, pero mañana puede ser el presidente de cualquier otra nación. No vamos a permitir que se violen los derechos internacionales", concluyó.