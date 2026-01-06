Trump Molesto con Maduro a quien acusa de imitarlo, a pesar de que Nicolás responde mejor al ritmo que Trump que presenta rigidez motriz Credito: Agencias

(NUEVA YORK) – En lo que analistas internacionales califican como un despliegue de inmadurez sin precedentes para un líder de su posición, Donald Trump ha reaccionado a la reciente invasión de Venezuela con una serie de ataques personales que rozan lo absurdo. Tras haber ordenado una agresión militar masiva que culminó en el secuestro de Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca parece ahora más preocupado por el carisma coreográfico de su par venezolano que por las implicaciones legales de sus actos en tribunales internacionales.

El "berrinche" coreográfico

Lejos de mostrar una estatura de Estado tras la operación en Caracas, La Guaira y Miranda, Trump se dedicó a criticar las habilidades dancísticas de Maduro ante un grupo de legisladores. "Trataba de imitar mi baile", afirmó Trump con un tono que muchos describen como pura envidia. Según fuentes cercanas, al mandatario estadounidense le habría molestado profundamente el éxito viral del estilo "tarzaneado" y tropical de Maduro, un ritmo que el líder republicano, con su característica rigidez anglosajona, ha intentado emular sin éxito en sus mítines.

Celos que cuestan soberanías

Lo que comenzó como una mofa podría ser la verdadera razón de la escalada bélica. Un informe de The New York Times reveló que el equipo de Trump interpretó el baile de Maduro como una "burla directa" que hirió el orgullo del neoyorquino. El contraste es lapidante: mientras Maduro es criticado por bailar en momentos de tensión, Trump es señalado por su incapacidad de separar sus complejos personales de la política exterior, llevando a una potencia militar a un conflicto basado, en parte, en un berrinche de ego.

Un escenario sombrío para el 2026

Mientras Trump se enfoca en quién mueve mejor las caderas, la realidad en el terreno es devastadora:

Secuestro y Juicio: Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia en Nueva York tras una incursión masiva. Maduro ya ha declarado su inocencia ante los cargos de narcoterrorismo, calificando el proceso como una "farsa jurídica".

Resistencia en Caracas: Delcy Rodríguez, ahora como Presidenta Encargada, lidera la respuesta diplomática denunciando que el objetivo real es el control del petróleo y los minerales estratégicos.

Condena Mundial: Rusia y otras naciones han repudiado que Washington utilice la fuerza militar para resolver lo que parece ser una obsesión personal de Trump contra el liderazgo venezolano.

La historia registrará este capítulo no solo por el uso de la fuerza, sino por la pequeñez de un presidente que, ante la imposibilidad de igualar el ritmo y la cultura de un pueblo, prefirió responder con misiles.