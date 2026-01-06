Donald Trump dice que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de EE.UU. dice que el petróleo se venderá a precios de mercado y que él controlará los ingresos resultantes.

6 de enero de 2025.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado, Informó aljazeera.com.

Trump afirmó que el petróleo se vendería a precios de mercado y que controlaría los ingresos resultantes para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos.

Añadió que había ordenado a su secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que ejecutara el plan "de inmediato".

"Será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", declaró Trump el martes en su plataforma Truth Social.

El anuncio de Trump se produce tras su compromiso de "recuperar" las reservas petroleras de Venezuela y reactivar la industria energética del país latinoamericano, que se encuentra en crisis tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su administración.

Trump ha afirmado que las compañías petroleras estadounidenses están dispuestas a invertir miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura venezolana.

Los analistas afirman que restaurar la producción de Venezuela a un nivel cercano a su máximo nivel requeriría una inversión masiva y podría llevar años.

El sector petrolero venezolano necesitaría una inversión de capital de unos 110.000 millones de dólares para recuperar la producción de mediados de la década de 2010, de unos 2 millones de bpd, según una estimación de Rystad Energy, una consultora con sede en Oslo, Noruega.

Algunos analistas del mercado se muestran escépticos ante la posibilidad de que empresas estadounidenses inviertan grandes cantidades en el país, dado el excedente de petróleo en el mercado mundial y considerando la expropiación de sus activos por parte del anterior gobierno de Hugo Chávez.

Venezuela estuvo alguna vez entre los principales productores de petróleo del mundo, pero las sanciones estadounidenses y los años de subinversión, mala gestión y corrupción bajo el gobierno de Maduro y Chávez redujeron el sector a una sombra de lo que fue.

A pesar de poseer las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, se estima que el país latinoamericano representa menos del 1 % de la producción mundial.