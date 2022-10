Profesores, administrativos y obreros de la UCV realizarán marcha este miércoles 26 de octubre

22 de octubre de 2022.-

"La Onapre está reteniendo las cotizaciones que los obreros y empleados hacen al sindicato. Es un dinero que nosotros los trabajadores aportamos a nuestros sindicatos. Igual está pasando con el dinero que aportamos a nuestras cajas de ahorro", dijo Eduardo Sánchez

Con la intención de reclamar más de 3,7 millones de dólares que le debe la administración de Nicolás Maduro desde abril a octubre de este año, los profesores, el personal administrativo y los obreros marcharán de la Parque Carabobo hasta el Ministerio de Educación Superior el miércoles 26 de octubre.

La convocatoria fue hecha por Eduardo Sánchez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, quien pidió a todos los sectores acompañar esta "noble causa y reivindicar los derechos laborables de todo el sector".

"Todos los gremios de la Universidad Central de Venezuela en concordancia con todos los gremios del sector público del país convocamos para el próximo miércoles una jornada nacional de protesta. Una jornada que se debe dar en toda las instituciones de educación superior y que debe ser acompañada por el resto de la sociedad civil y todos los sectores para exigir que el bono de Fin de Año sea cancelado de una vez y no como pretende el gobierno, que lo quiere hacer en fracciones", dijo el directivo.

Reveló que van a "realizar una marchar desde Parque Carabobo hasta el Ministerio de Educación Universitaria para consignar un documento en el que solicitamos una rogatoria. Tenemos las cifras que demuestran que el instructivo Onapre no existe, pero como roba. Nos han quitado más de 23 millones de bolívares en apenas seis meses. Se están robando ese dinero, porque ellos (gobierno) alega que no existe, pero lo están descontando. No existen, pero no los aplican".

También denunció la apropiación indebida, que es penalizada por la leyes de este país, por apropiarse de las cotizaciones de los sindicatos de las universidades. "La Onapre está reteniendo las cotizaciones que los obreros y empleados hacen al sindicato. Es un dinero que nosotros los trabajadores aportamos a nuestros sindicatos. Igual está pasando con el dinero que aportamos a nuestras de ahorro".cajas