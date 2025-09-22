Zulia: se paraliza el transporte público por falta de gasolina subsidiada en Cabimas

22 de septiembre de 2025.- La mañana de este lunes se registró una paralización provisional del servicio de transporte público en la ciudad de Cabimas, debido a la escasez de gasolina subsidiada que afecta a la región.



La medida fue tomada por varios conductores de líneas urbanas, quienes decidieron no salir a trabajar ante la falta de combustible.



Emilio Velásquez, secretario general del Sindicato de Transporte en Cabimas, aclaró al medio El Regional del Zulia, que no se trata de un paro convocado oficialmente, sino de una decisión individual de los choferes. “Nadie ha llamado a paro de transporte; los mismos chóferes tomaron la decisión de no salir a trabajar”, expresó.



Velásquez agregó que únicamente prestarán servicio aquellos transportistas que logren surtir gasolina subsidiada o gas vehicular.



Por su parte, Antonio Fuenmayor, presidente de la línea H y Cabillas, confirmó que la paralización responde directamente a la imposibilidad de abastecerse de combustible. “Los chóferes no pueden trabajar si no tienen gasolina subsidiada. Es una situación que nos afecta a todos y que requiere una pronta solución por parte de las autoridades”, declaró.



La suspensión temporal del servicio generó inconvenientes a numerosos ciudadanos que se dirigían a sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades cotidianas.



Se espera que el servicio de transporte público sea restablecido en las próximas horas, dependiendo de la disponibilidad de combustible en las estaciones de servicio.

