Bolívar: Río Orinoco alcanzó alerta roja en Caicara del Orinoco

Niveles del río Orinoco Credito: PC Bolívar

27 de julio de 2025.- La primera Alerta Roja fue alcanzada por el Orinoco, en el municipio Cedeño, específicamente Caicara del Orinoco, del estado Bolívar, donde se han registrado más de 800 familias afectadas, las cuales ya están siendo atendidas de manera integral por el Gobierno Nacional y Regional.



La información fue suministrada por Protección Civil desde su cuenta en Instagram, donde la cota alcanzó 35.08 msnm qué a diferencia del año 2018 para esta fecha, se ubicaba en 36.12 msnm, usando el mismo punto de medición.



Tras el despliegue previo realizado por todo el Comité de Riesgo en la entidad, no se registran víctimas fatales, al tiempo que las familias afectadas que registran solo pérdidas materiales permanecen de manera segura en los espacios acordados.



De manera progresiva se ha registrado un crecimiento del Orinoco, sentido del Oeste al Este del país, ya que en Amazonas, fue donde se registró la primera Alerta Roja al sur de la nación y se traslada hacia el este, pasando por Caicara del Orinoco, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz.



En el caso de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, ya el Orinoco se encuentra en alerta Amarilla, dejando una cota de 17.26 msnm y 11.06 msnm respectivamente, donde no se registran afectaciones de familias pero si nuevas opciones para que de subir el río hasta sus viviendas los habitantes puedan trasladarse.



Sucede cada año



Algunos habitantes de sectores de Puerto Ordaz, como Castillito o la Franja, ya han colocado gaveras de refresco y otros líquidos como piso y así subir sus enseres para evitar perderlos.



Dayana García, habitante del sector la Franja de la parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, explicó a ÚN que «cada año sucede esto, o sea el río sube y a veces no llega hasta nuestras casas, otras sí y cuando sucede nos toca movernos a los refugios».