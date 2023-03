(VIDEO) Sacan del aire al programa “Par de calvos” conducido por Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino

13-03-23.-El programa Par de calvos que estaba bajo la conducción del periodista Vladimir Villegas junto a Pedro Carvajalino a través del portal Venezuela News, lo cancelaron por presuntas presiones de las altas esferas del oficialismo.Durante una entrevista ofrecida al también periodista Miguel Ángel Rodríguez, Villegas confirmó la cancelación del programa.Villegas, quien también es hermano del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, presume que la decisión pudo haber sido desde “la línea dura del chavismo” porque no aprueban totalmente que Carvajalino comparta espacios de entrevistas y opinión con personas vinculadas a la oposición.Adicionalmente, indicó que aunque le hubiese gustado continuar con el programa, todavía no ha conversado a fondo con su compañero acerca del tema y que a la vez, le entiende “su situación” y agradece “que haya intentado hacer un esfuerzo”.Al cierre de esta nota, el otro conductor de Par de calvos, Carvajalino, no había emitido alguna declaración al respecto en ninguno de sus perfiles en las redes sociales.Segundo programa que cancelan en menos de tres añosHace casi tres años, exactamente el 26 de mayo de 2020 el programa que conducía Villegas a través de las pantallas de Globovisión, Vladimir a la 1, también lo sacaron del aire.“Estimados amigos. Lamento anunciar que @Vladimirala1_gv no va más al aire por @globovision”, escribióp el comunicador en ese entonces y aseguró que el Gobierno de Maduro “presionó” para lograr la salida del espacio televisivo de entrevistas y opinión que se mantuvo durante siete años en la parrilla de programación del canal.