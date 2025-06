La crisis con Venezuela hace mella en las empresas guyanesas del Esequibo

Credito: Web

01-06-25.-Las reivindicaciones de Venezuela sobre el Esequibo, un territorio en disputa que administra la vecina Guyana, son una fuente de preocupación para los empresarios de la región, pues la incertidumbre y el miedo a una escalada en la crisis hacen mella en sus negocios.



Muchas de las economías de las comunidades de la Región Uno, Barima-Waini, dependen de la minería de oro y estas actividades, junto con la pesca, el comercio minorista y la construcción proporcionan empleo y sustento a gran parte de los guyaneses de la región.



«Cada vez que Venezuela dice algo, la gente no quiere salir», declara a EFE el empresario Emmanuel Francis, que regenta una pequeña tienda en la aldea de Arakaka.



Francis explica que los habitantes de la zona suelen comprar al por mayor pero con una situación tan incierta son más reticentes, más cuando suceden acciones como las elecciones venezolanas del pasado domingo para elegir un gobernador en Esequibo.



«Tengo que cerrar todo el día la tienda», se lamenta el comerciante, que vende en su negocio productos no perecederos como aceite, harina y arroz.



Comunidades como Matthew’s Ridge y Arakaka tienen muchas tiendas minoristas que dependen del transporte marítimo de productos secos y otros materiales desde Georgetown, la capital de Guyana.



El referéndum celebrado en Venezuela en 2023 para anexionarse el Esequibo desató el temor a una posible toma de posesión militar en algunas comunidades fronterizas.



Se reportaron cierres de escuelas y negocios, así como el desplazamiento de residentes de muchas comunidades fronterizas a Georgetown, aunque poco después del referéndum, la situación volvió a la normalidad.



No piensan abandonar Esequibo



Greggory Vincent, quien posee una empresa de minería y construcción en Matthew’s Ridge, comenta a EFE que los guyaneses de las comunidades fronterizas permanecen alerta ante la amenaza que suponen las reivindicaciones de Venezuela.



«Somos guyaneses, nacimos aquí, crecimos aquí, nos enseñaron todo sobre Guyana, y las 83.000 millas cuadradas (del Esequibo) pertenecen a Guyana y a los guyaneses, así que no renunciaremos al Esequibo», afirma.



Junto a sus empleados, se vistió el pasado domingo, coincidiendo con las elecciones, con una camiseta con el lema ‘Esequibo es Guyana’.



«Nos enorgullece llevar esta camiseta para representar a esta tierra», subraya.



En la misma línea, otro comerciante que prefirió identificarse solo por su nombre de pila, Albert, explica que la continua «agresión» de Venezuela está influyendo la percepción de los guyaneses de las comunidades fronterizas sobre su seguridad, lo que afecta a los negocios.



«Las elecciones y el referéndum parecen ser conspiraciones para que nos vayamos de aquí, pero no podemos hacerlo; ese podría ser su plan, echarnos de aquí, pero nos quedamos», asevera el empresario.



El Esequibo se considera un territorio rico en minerales y petróleo. En Matthew’s Ridge, una importante fuente de ingresos para la región es la extracción de manganeso, que se realiza exclusivamente a través de la empresa china Guyana Manganese Inc.



Aumenta la preocupación tras las elecciones



La votación en Venezuela se llevó a cabo pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declarada competente para dirimir sobre la controversia territorial, había instado al Estado venezolano a abstenerse de celebrarla.



Fue elegido gobernador de la llamada por Caracas Guayana Esequiba el militar chavista Neil Villamizar, quien ayer aseguró que habitantes del territorio disputado con Guyana cruzaron para votar en las elecciones.



Desde Guyana, el asesor de Seguridad Nacional, Gerald Gouveia, quien el domingo estuvo en la región, aseguró a la prensa que la región se mantuvo libre de incidentes y de cualquier tipo de campaña electoral.



Muchos residentes de comunidades fronterizas estaban pegados a sus teléfonos esperando cualquier información sobre las elecciones y si esta tendría algún impacto en sus vidas.



«Estoy preocupado porque soy ciudadano de Guyana», dijo a EFE Baldeo Francis, residente de Arakaka, quien expresó su esperanza de que haya cierta normalidad para los residentes con un pronto fallo de la CIJ.

