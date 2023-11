EEUU: una ordenanza en Tennessee ilegaliza la homosexualidad, grupos LGBTQ+ luchan por sus derechos

Miembros del grupo de teatro Friends of Georges actúan después de que un juez federal bloqueara temporalmente un proyecto de ley destinado a restringir las representaciones drag, en Memphis, Tennessee

26 de noviembre de 2023.- Durante cinco meses este año, la homosexualidad estuvo prohibida en una ciudad universitaria de Tennessee .



En junio, el ayuntamiento de Murfreesboro promulgó una ordenanza que prohibía “la exposición indecente, la indecencia pública, el comportamiento lascivo, la desnudez o la conducta sexual”. La norma no mencionaba explícitamente la homosexualidad, pero las personas LGBTQ+ de la ciudad rápidamente se dieron cuenta de que la ordenanza hace referencia a los artículos 21-72 del código de la ciudad, que categoriza la homosexualidad como un acto de conducta sexual indecente.



Erin Reed, una de las primeras y únicas periodistas nacionales que cubrió la ordenanza a principios de este año, señaló que Murfreesboro no es "la única comunidad que tiene estos viejos códigos arcaicos que apuntan a la homosexualidad".



A principios de este mes, tras una impugnación legal de la ACLU de Tennessee, el gobierno de Murfreesboro eliminó la “homosexualidad” de la lista de actos definidos como “indecencia pública” por el código de la ciudad. La pequeña victoria se produjo después de que los funcionarios se negaran repetidamente a emitir permisos para el Festival BoroPride, citando la nueva ordenanza.



A pesar de la reciente victoria de la ACLU, sus defensores advierten que la historia de Murfreesboro representa una nueva frontera en la legislación anti-LGBTQ+. Los líderes estatales y locales republicanos en todo el sur de Estados Unidos están reviviendo reglas vagas, a veces de décadas de antigüedad, sobre la “indecencia” y la “obscenidad” como un garrote contra la vida queer.



Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, dijo que la organización ha visto “varias amenazas a la libertad de expresión, todas bajo el pretexto de la prevención de la obscenidad” en “Tennessee y Florida especialmente ” .



Tennessee es uno de los tres estados que aprobaron leyes en 2023 que prohibirían específicamente a los artistas drag actuar en ciertos espacios públicos.



El año pasado, la administración de Florida amenazó con revocar la licencia de venta de bebidas alcohólicas de R House, un restaurante con sede en Miami que organiza espectáculos drag. En la denuncia legal contra el lugar, el gobernador, Ron DeSantis, citó un fallo de la Corte Suprema de Florida de 1947 que decía que “hombres que se hacen pasar por mujeres” podrían constituir una molestia pública.



Jueces tanto de Florida como de Tennessee, incluido uno designado por el expresidente Donald Trump, bloquearon los estatutos tras demandas de drag queens y grupos de derechos civiles.



En su fallo declarando inconstitucional la prohibición de drag queen en Tennessee, el juez de distrito estadounidense Thomas Parker escribió que la primera enmienda no protege contra la obscenidad: “Pero hay una diferencia entre material que es 'obsceno' en la lengua vernácula y material que es 'obsceno' en la lengua vernácula. ' bajo la ley.



En pocas palabras, ninguna mayoría de la Corte Suprema [de Estados Unidos] ha sostenido que el discurso sexualmente explícito –pero no obsceno– reciba menos protección que el discurso político, artístico o científico”.



Aunque las prohibiciones de drag queen en general no han logrado resistir los desafíos legales este año, los republicanos se han vuelto a centrar en un segundo enemigo en su guerra contra la “obscenidad”: las bibliotecas de las escuelas públicas.



En abril, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, un republicano, firmó un proyecto de ley que impone sanciones penales a los libreros o distribuidores que proporcionen libros "obscenos" a las escuelas públicas del estado. El estado no ofrece pautas claras sobre qué tipo de libros y materiales escritos se consideran “obscenos”.



"Las escuelas continúan reiterando que los libros que se retiran de estas bibliotecas no cumplen con ninguna definición legal o coloquial de obscenidad", dijo Meehan.



Por temor a ser procesados ​​por violar la ley estatal notoriamente vaga y confusa, las escuelas de Tennessee han eliminado una variedad de “libros con personajes LGBTQ, libros que incluyen personajes de color, libros que hablan sobre raza y racismo”, dijo Meehan.



Si bien la búsqueda republicana de prohibiciones de libros generalmente se centra en los estudiantes de las escuelas públicas, la ordenanza sobre indecencia de Murfreesboro llevó a la censura de los libros disponibles para los usuarios adultos de la biblioteca pública.



En agosto, Reed observó a los funcionarios del condado de Rutherford votar para eliminar cuatro libros del sistema de bibliotecas públicas, citando la ordenanza de Murfreesboro. A principios de este mes, esos mismos funcionarios del condado –impertérritos ante la demanda de la ACLU– consideraron eliminar todos los libros que pudieran violar las reglas de Murfreesboro sobre indecencia.



"Es importante entender que, desde la perspectiva de la extrema derecha, las barreras de seguridad están quitadas", dijo Jasmine Beach-Ferrara, directora ejecutiva de la Campaña por la Igualdad del Sur.



A ella y a otros defensores LGBTQ+ en el sur les preocupa que Murfreesboro sea el canario en la mina de carbón. La prohibición de la homosexualidad y la censura de los libros de biblioteca disponibles para adultos, dijo Beach-Ferrara, indican que el Partido Republicano está cada vez más dispuesto a erosionar derechos que "nosotros, como defensores, pensábamos anteriormente, oh, no hay forma de que vengan después de eso".



El combustible de este ataque cada vez más audaz contra los derechos LGBTQ+, dijo Beach-Ferrara, es un grupo de odio cristiano de derecha llamado Alliance Defending Freedom (ADF).



La ADF, que fue fundada en 1994 por un grupo de “líderes de la comunidad cristiana”, según su sitio web, ha financiado esfuerzos tanto para restringir el aborto como para prohibir libros que aborden temas LGBTQ+, dos de las principales causas del grupo.



Una investigación de The Guardian reveló que la ADF experimentó un enorme aumento en su financiación entre 2020 y 2021. El grupo canalizó parte de ese dinero hacia una serie de grupos más pequeños anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo Estados Unidos.



Los abogados de ADF demostraron el poder de las leyes contra la obscenidad a principios de este año cuando el grupo presentó una demanda para bloquear el uso de mifepristona, un fármaco abortivo común y seguro. La ADF citó una ley de obscenidad de 1873 llamada Ley Comstock, que prohibía el envío de abortivos por correo.



Un juez federal designado por Trump en Texas , Matthew Kacsmaryk, se puso del lado de los demandantes y emitió una orden judicial preliminar el 7 de abril suspendiendo la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA hace 23 años.



A finales de abril , la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las restricciones impuestas por el tribunal a la mifepristona, pero continúa una demanda presentada por grupos antiaborto contra la píldora. A pesar de la naturaleza temporal de la orden judicial, el recurso del ADF a una ley de 150 años de antigüedad, anteriormente inactiva, demostró cómo la “obscenidad” podría usarse para hacer avanzar el movimiento de extrema derecha moderno.



Beach-Ferrara dijo que grupos extremistas como el ADF “están dispuestos a utilizar todos los mecanismos y todas las palancas a su disposición” para argumentar en contra de la protección de las personas LGBTQ+ y de las mujeres por igual.



A pesar de la influencia del ADF en las legislaturas y tribunales estatales de derecha, las estrictas leyes contra la obscenidad, especialmente aquellas que apuntan a los derechos fundamentales de las mujeres y las personas LGBTQ+, han provocado una reacción generalizada a nivel local. Mientras informaba sobre Murfreesboro, Reed conoció a un hombre local que creó borobannedbooks.com después de que el condado eliminara cuatro libros "obscenos" del sistema de bibliotecas públicas. Los residentes de Murfreesboro pueden seleccionar cualquiera de esos libros prohibidos y recibirlos de forma gratuita.



“Hay mucha gente queer en Murfreesboro. Hay personas que lucharon duro para tener su desfile del Orgullo”, dijo Reed. "No importa dónde se mire, la gente está luchando contra estas leyes, porque no es algo que la gente esté clamando".