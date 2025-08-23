Empresa privada china invertirá más de 1.000 millones de dólares en producción petrolera en Venezuela

23-08-25.-Una compañía privada de capital chino ha comenzado a desarrollar dos campos petroleros en el occidente de Venezuela, en el marco de un acuerdo de 20 años que prevé una inversión superior a 1.000 millones de dólares (USD) y una meta de producción de 60.000 barriles diarios (bpd) de crudo hacia finales de 2026, según confirmó a Reuters un ejecutivo vinculado directamente al proyecto.

El plan, hasta ahora no revelado públicamente, representa una inusual apuesta de una firma privada de China en la industria petrolera venezolana, que en los últimos años ha enfrentado grandes dificultades para captar inversión extranjera debido a las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.

Contrato firmado bajo la Ley Antibloqueo

De acuerdo con la fuente consultada, que pidió el anonimato por la sensibilidad del tema, China Concord Resources Corp (Ccrc) comenzó a negociar su participación en los campos Lago Cinco y Lagunillas Lago a inicios de 2023 y concretó en mayo de 2024 un contrato de participación en la producción por 20 años.

Este modelo contractual, impulsado en 2020 bajo la Ley Antibloqueo, permite que los inversionistas actúen como operadores a cambio de recibir un porcentaje acordado de la producción. Ambos campos forman parte de un grupo de bloques en el Lago de Maracaibo —segunda región productora del país— en los que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) buscaba socios desde hace varios años.

Producción en recuperación

Aunque Ccrc no contaba previamente con experiencia en perforación petrolera, desde septiembre pasado ha desplegado unos 60 especialistas chinos y trasladado una torre de perforación para reactivar cerca de 100 pozos y recuperar niveles de producción.

La fuente aseguró que actualmente ambos campos producen alrededor de 12.000 barriles por día, tras haber permanecido prácticamente paralizados por falta de inversión y conocimiento técnico. El objetivo es desarrollar hasta 500 pozos y alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios para finales de 2026, con una mezcla de crudos ligeros y pesados.

El acuerdo estipula que el petróleo liviano será entregado a Pdvsa, mientras que el crudo pesado tendrá como destino el mercado chino.

China y Venezuela: un vínculo petrolero estratégico

Pese a que la Corporación Nacional de Petróleo de China (Cnpc) figuraba como uno de los mayores inversionistas en el sector venezolano antes de las sanciones energéticas de Estados Unidos en 2019, la mayoría de las grandes estatales chinas se retiraron del país. Sin embargo, refinerías independientes del gigante asiático han seguido adquiriendo crudo venezolano a través de intermediarios.

«Debido a las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela, ninguna empresa de renombre se atrevería a operar allí, lo que deja oportunidades a empresas pequeñas como Concord«, afirmó el ejecutivo consultado.

Actualmente, Pdvsa mantiene la producción en torno a un millón de barriles diarios, apoyada en parte por licencias otorgadas por Washington que permiten a un número limitado de socios extranjeros continuar operaciones y exportar petróleo desde Venezuela.

Con información de Reuters.