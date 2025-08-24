«No podemos quedarnos de brazos cruzados»: Primer Ministro de Curazao manifiesta que presencia de EEUU en el Caribe genera riesgos para toda la región

El primer Ministro Curazao Gilmar Pisas

Durante una reunión con su gabinete, el primer Ministro Curazao, Gilmar Pisas, manifestó que la presencia militar de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe representa riesgos para toda la región.

“Lo que sucede es que estamos viendo señales muy preocupantes. En la región sí hay un aumento de presencia naval norteamericana. Para nosotros, eso genera riesgos inmediatos para la aviación civil, la navegación comercial y la seguridad de infraestructuras críticas en las islas. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo.

En su intervención, Gilmar Pisas indicó que se encuentra atento a la seguridad del Caribe, luego de que EEUU trasladará buques que pueden afectar la seguridad. Así como tambiéen los intereses de la isla.

Adicionalmente, el ejecutivo de Curazao manifestó que permitirá a los buques estadounidenses abastecerse de combustible. Sin embarrgo, exige saber la situación a la que podría enfrentarse la isla en caso de un conflicto armado.

Es importante mencionar, que estas declaraciones del prrimer ministro Gilmar Pisas surgen despúes de que el Gobierno de Estados Unidos desplegara, la semana pasada, tres buques militares en las costas caribeñas.

