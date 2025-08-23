La Fundación Rosa Luxemburg responde a acusaciones de injerencia en Venezuela

Caracas, 23 de agosto de 2025 — La Fundación Rosa Luxemburg emitió un contundente pronunciamiento en respuesta a recientes señalamientos que la acusan de intervenir y desestabilizar gobiernos soberanos, particularmente en Venezuela. La organización, vinculada al partido de izquierda alemán Die Linke, y que otorga ayudas con fondos parlamentarios a organizaciones sociales y de derechos humanos, rechazó categóricamente estas imputaciones, calificándolas como infundadas y peligrosas para el clima político actual.

Defensa de principios y trayectoria

Desde su creación en 1990, la Fundación expone en su pronunciamiento que ha promovido el socialismo democrático, el pensamiento crítico y la lucha contra el fascismo y el imperialismo. En Venezuela, su presencia se remonta a 2010, con actividades centradas en el apoyo académico, el debate plural y el intercambio de experiencias. Según el comunicado, todas sus acciones han sido transparentes y respetuosas de la soberanía nacional.

Rechazo a las acusaciones

La Fundación denunció que las acusaciones buscan sembrar desconfianza y polarización en un momento que exige unidad y reflexión crítica. Además, expresó su solidaridad con académicos y activistas venezolanos que han sido públicamente señalados y amedrentados, alertando sobre los riesgos que esto representa para su seguridad.

Compromiso con las luchas emancipatorias

Heinz Bierbaum, presidente del Consejo Ejecutivo, reafirmó el compromiso de la Fundación con los movimientos sociales y organizaciones de izquierda en América Latina. Subrayó que su labor se basa en el respeto a la autonomía de sus aliados y en la defensa de la no injerencia, operando exclusivamente con fondos públicos federales alemanes, sin vínculos con intereses privados o extranjeros.

La Fundación concluyó su pronunciamiento reiterando su rechazo a la equiparación de voces críticas de izquierda con fuerzas imperialistas o de derecha, y llamó a fortalecer el diálogo entre las izquierdas globales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos.

El gobierno venezolano ataca a una organización solidaria con Venezuela y le reprocha que apoye a quienes defienden derechos humanos.

Llama la atención que el gobierno venezolano le haga estos señalamientos cuando la Fundación se ha pronunciado siempre contra el intervencionismo hacia Venezuela y otros países soberanos. Si una organización financiada por esta fundación de la izquierda alemana se dedica a la defensa de los derechos humanos y sociales, el ejercicio de esa defensa no puede considerarse como ataque o conspiración contra un gobierno, pues no puede inhibirse frente a las violaciones o atropellos, pues esa es su función, y se supone que gobiernos considerados progresistas o revolucionarios no deberían incurrir en ello. Las expresiones del gobierno venezolana hacia esta fundación europea de izquierda y progresista obra indudablemente en su propia contra y le expone a una profundización de su aislamiento internacional.

A continuación el texto del pronunciamiento, suscrito por el Presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación Rosa Luxemburg, Heinz Bierbaum:

En reacción a las recientes acusaciones en contra de la Fundación Rosa Luxemburg, que nos señalan como agentes de intervención y desestabilización de gobiernos soberanos, declaramos lo siguiente: La Fundación Rosa Luxemburg, cercana al partido de izquierda alemán Die Linke, defiende en Alemania, y en todo el mundo, valores y luchas que promueven el socialismo democrático y se oponen al fascismo y al imperialismo. Desde nuestros o orígenes en 1990, nos comprometimos con un mundo socialmente justo y solidario, el diálogo internacionalista y las prácticas anticapitalistas, y seguimos la tradición de nuestra homónima en la promoción del pensamiento crítico. En Venezuela trabajamos desde 2010, realizando apoyos puntuales y transparentes para la investigación académica, el fomento del debate y el intercambio de experiencias. Rechazamos las acusaciones que pretenden presentarnos como fuerza desestabilizadora o vinculada a intereses imperialistas sobre Venezuela. Estas imputaciones carecen de sustento y siembran un clima de desconfianza y polarización en un momento histórico que exige, por el contrario, lecturas críticas, diálogo y unidad frente a las múltiples expresiones de la fase imperialista que intenta rearticularse en Venezuela y el mundo. Expresamos nuestra solidaridad con los pensadores, académicos y activistas en Venezuela a quienes se está desprestigiando, señalando y amedrentando de manera pública. Las acusaciones infundadas y los argumentos tergiversados que se han reproducido por medios digitales ponen en riesgo su bienestar y su seguridad. De igual manera, rechazamos las acusaciones contra nuestras trabajadoras de la Fundación y manifestamos nuestra preocupación sobre posibles actos de persecución o estigmatización a organizaciones aliadas y afines con las que hemos tenido relación a lo largo de 15 años de trabajo en Venezuela. Objetamos que se equipare a las voces críticas de izquierda con el imperialismo y con las fuerzas de derecha que quieren destruir el legado de la revolución socialista en Venezuela. Reafirmamos nuestro compromiso con los procesos emancipatorios en América Latina y en el mundo, impulsados por movimientos sociales y organizaciones de izquierda que luchan en beneficio de sus pueblos. Nuestro trabajo se distingue por el respeto a la autonomía de las organizaciones con las que colaboramos y por la defensa irrestricta de la soberanía de los pueblos y la no injerencia. Trabajamos en alianza con movimientos sociales y organizaciones políticas diversas dentro de las izquierdas globales, con el objetivo de generar espacios de diálogo entre las izquierdas plurales, intercambio y construcción colectiva que fortalezcan mejores condiciones de vida para los pueblos. Somos una institución política que opera con fondos públicos federales de Alemania para la cooperación internacional, los cuales ejercemos con absoluta independencia y transparencia. En nuestras oficinas regionales no recibimos ningún otro tipo de financiamiento – y mucho menos recursos provenientes de corporaciones privadas, gobiernos extranjeros o fundaciones vinculadas a intereses económicos–, lo que garantiza la autonomía de nuestro quehacer y la coherencia con los principios que defendemos. Heinz Bierbaum Presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación Rosa Luxemburg.

Celebración del reciente éxito electoral parlamentario de la izquierda alemana, el partido Die Linke

Credito: Web de la Fundación Rosa Luxemburg

Pronunciamiento | Fundación Rosa Luxemburgo

"Es un gran alivio". Los avances electorales de Die Linke garantizan la continuidad de la Fundación Rosa Luxemburg | Fundación Rosa Luxemburgo