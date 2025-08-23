(VIDEO) Maduro apuesta por el crecimiento económico en el último semestre de 2025

El presidente de la República, Nicolás Maduro, avizoró este viernes, en una sesión especial en defensa de la soberanía y la paz desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde los Poderes Públicos se manifestaron a favor de la no injerencia extranjera, que “apuesta por el crecimiento económico en el último semestre de 2025”.



“A Venezuela no la detiene nadie en los trece motores”, aseguró el mandatario desde la Asamblea Nacional en Caracas, ante la presencia de algunos sectores empresariales que hacen vida en el país, al tiempo que reflexionó que la riqueza de Venezuela es más que “el petróleo, oro, hierro y gas. Nuestra riqueza es moral, espiritual y ética”.



Aseguró que lo que viene para Venezuela, es “paz y progreso (…) allá con los envidiosos”. Reiteró en particular que, la nación será el granero del mundo, de acuerdo con datos aportados por el mandatario, el primer semestre estuvo en 7.7, “ojalá en el año podamos completar el crecimiento de la economía real por lo menos al 9% para que se incremente la riqueza del país, la oferta de producto y el abastecimiento”.



Inversiones “están llegando por decenas a todos los sectores”



El mandatario dijo que, pese a las perturbaciones, “están llegando por decenas a todos los sectores. A los inversionistas nacionales, siempre les digo, aprovechen la golilla. Invertir en Venezuela es una golilla”. En tal sentido, precisó que uno de los sectores que avanza es la pesca. “Acaba de regresar hoy uno de los buques más grandes de pesca de atún en altamar, nuestro venezolano, y lo que trajo fue unos atunes de gran tamaño”, dijo.



Mencionó también el sector de la agricultura, en la que aseguró una inversión de casi $1500 millones para desarrollar 300 mil hectáreas en el oriente del país. “Es una de las inversiones. Por eso es que nos envidian, envidian a Venezuela”.



China y la India comprarían todos los alimentos producidos en el país



Maduro aseguró que, tras sostener una reunión de trabajo con el embajador chino en Venezuela, Lan Hu, conversaron de todos los planes “en todos los sentidos”, por lo que China está lista “para comprarnos todo el alimento que produzcamos, todo. Todo y más”. Asimismo, la India estaría en estos planes de exportación, sostuvo.



Rusia ratificó todas las alianzas económicas con Venezuela



Finalmente, Maduro informó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tuvo una larga y “bonita conversación con nuestro querido amigo, el canciller Sergei Lavrov, donde le ratificó todas las alianzas económicas que marchan bien, todas las inversiones en todos los campos donde estamos trabajando juntos”.



Además, destacó que hay un gran mercado, “desde la pesca, de la comida sana, de la industria e hidrocarburos”.





