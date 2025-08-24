Delcy Rodríguez califica de "patético 'show'" la persecución de EE.UU. contra el presidente Maduro

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que la persecución del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro es un "patético 'show'". La funcionaria afirmó que la estrategia busca "incrementar y acentuar esta agresión psicológica" para "crear zozobra" en la población.

Las declaraciones se realizaron durante su participación en la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, convocada en respuesta a la creciente presión de Washington.

"Toda Venezuela está activada"

Rodríguez aseguró que "toda Venezuela está activada" frente a las amenazas de agresión estadounidense, que, según ella, se basan en "mentiras y falsarias". "Hemos visto una movilización entera en las fábricas, en los centros de producción, en los ministerios", indicó la vicepresidenta, destacando la participación de los trabajadores en este llamado.

La vicepresidenta afirmó que, a través del alistamiento, la ciudadanía está ejerciendo su "derecho sagrado a la autodeterminación y a la soberanía", consolidando la "democracia popular". En este sentido, reiteró que el pueblo venezolano no permitirá que "ningún imperio, por más decadente que sea, que ningún gobierno extranjero, le dé órdenes".

Asimismo, la alta funcionaria se unió al alistamiento en la plaza Bolívar de Caracas, junto a trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar.

La jornada de alistamiento es una respuesta al despliegue de fuerzas navales y aéreas de EE.UU. en el mar Caribe. El Gobierno venezolano calificó esta acción como una "agresión subrepticia".

Para Rodríguez, la mejor defensa de Venezuela es "garantizando que la economía siga su camino de recuperación" para poder reconstruir el "modelo de bienestar social". La vicepresidenta concluyó señalando que el país cuenta con un "escudo infranqueable" conformado por la Fuerza Armada, el pueblo y la unión cívico-militar policial.

"La respuesta es esta: un pueblo en normalidad, pero atendiendo el llamado a alistarnos; a estar prestos y listos porque, en el minuto que nuestra patria lo requiera, ahí estaremos como pueblo en unión nacional, defendiendo nuestra dignidad", finalizó.