Miles de personas enfrentan el peligro de la deportación mientras Trump ataca las protecciones temporales

Manifestaciones en apoyo al estatus de protección temporal para venezolanos en Miami, Florida

23 de agosto de 2025.- Miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos y que provienen de ciertos países considerados riesgosos o peligrosos están a merced de los jueces estadounidenses y de la agenda de la administración Trump para recortar su autorización de trabajo y su protección contra la deportación.



Desde que asumió el cargo, la administración Trump anunció la terminación del estatus de protección temporal ( TPS ) para los ciudadanos de siete de los 15 países previamente designados para recibir refugio bajo este paraguas legal, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citó, de manera controvertida, las condiciones mejoradas en algunos de esos lugares.



Los siete países son Afganistán, Haití , Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal y Camerún , sumiendo a muchos beneficiarios del TPS en esas comunidades inmigrantes estadounidenses en la confusión y el miedo y provocando que grupos de individuos y organizaciones de defensa recurran a los tribunales para protegerlos , con distintos grados de éxito hasta ahora.



El miércoles, un tribunal federal de apelaciones falló a favor de la administración Trump y detuvo, por ahora, una orden de un tribunal inferior que había mantenido vigentes protecciones temporales para 60.000 migrantes de América Central y Nepal .



Esto significa que el gobierno republicano puede proceder a la expulsión de aproximadamente 7.000 personas de Nepal, cuyas designaciones de TPS expiraron el 5 de agosto. Las designaciones de TPS y el estatus legal de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre, fecha en la que podrán ser expulsados ​​de Estados Unidos.



El grupo Alianza Nacional TPS había demandado , alegando que el plan de la administración era ilegal.



En el caso de Honduras y Nicaragua, algunos de sus nacionales en Estados Unidos han tenido el estatus TPS por más de 25 años, desde que el huracán Mitch causó daños devastadores a ambos países a fines de los años 90.



En julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que era seguro regresar a la gente a Nicaragua y Honduras.



Sin embargo, Naciones Unidas señaló en un informe que el régimen nicaragüense de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha transformado deliberadamente el país en un estado autoritario donde las voces de la oposición son silenciadas y la población enfrenta persecución y represalias económicas”.



Y en abril el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo : “El régimen nicaragüense es un enemigo de la humanidad”.



Mientras tanto, Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica, según Human Rights Watch, con aproximadamente siete feminicidios por cada 100,000 mujeres. En todo el país, la ONU afirma que 1.6 millones de personas viven con necesidades humanitarias urgentes, de una población de 7 millones. Más de 50,000 hondureños en Estados Unidos son beneficiarios del TPS.



Nepal fue designado inicialmente para el TPS en 2015, tras un terremoto que causó perturbaciones y desplazó a millones de personas. Noem afirmó que «hay mejoras notables en la preparación y la capacidad de respuesta ante desastres ambientales». A principios de este año, en medio de la inestabilidad económica y política del país, Nepal experimentó violentos enfrentamientos entre civiles y la policía .



The Guardian informó anteriormente sobre cómo la administración Trump ha deportado a nepaleses butaneses que huyeron de la limpieza étnica y ahora viven en un campo de refugiados.



Mientras tanto, el mes pasado, un tribunal de apelaciones autorizó al gobierno de Trump a cancelar el TPS para más de 8.000 afganos y 5.000 cameruneses. En el caso de la población inmigrante afgana en EE. UU., muchos, incluidos algunos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en Afganistán antes de la fallida retirada militar en 2021, ya corren riesgo de deportación .



Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán para Human Rights Watch, dice que cualquier persona deportada a Afganistán gobernado por los talibanes podría enfrentar persecución o tortura.



“Por ejemplo, en la deportación de refugiados afganos de Pakistán, pudimos documentar casos en los que, especialmente exempleados del gobierno, una vez que regresan a Afganistán, las autoridades los detienen arbitrariamente y los torturan; ese es un riesgo real para cualquiera que sea deportado a Afganistán”, dijo Abbasi.



Añadió: «Los talibanes no solo han arrebatado los derechos fundamentales de las mujeres, sino también su autonomía. He hablado con mujeres en Afganistán que me han dicho que se sienten como si estuvieran viviendo en una prisión. Estados Unidos sabe que Afganistán no es un país seguro».



El Departamento de Seguridad Nacional ha citado el aumento del turismo como un factor en su evaluación de que los afganos pueden ser deportados allí, y el artículo del Registro Federal de EE. UU. sobre la revocación del TPS para los afganos dice: "El turismo en Afganistán ha aumentado, ya que las tasas de secuestros se han reducido".



Sin embargo, Estados Unidos también ha emitido una advertencia de viaje para Afganistán, recomendando a los estadounidenses no visitar el país debido a la inestabilidad social, la delincuencia, el terrorismo y el riesgo de detención injusta. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra dos líderes talibanes, acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por la persecución de mujeres y niñas.



Una pareja británica de ancianos detenida sin cargos tras años viviendo en Afganistán corre peligro de muerte bajo custodia, advirtieron sus familiares. Y los afganos que viven en Afganistán o que tienen la posibilidad de regresar, y que los talibanes conocen o incluso sospechan que han colaborado con las fuerzas estadounidenses o británicas en el país, podrían correr peligro de muerte.



El Congreso de Estados Unidos estableció el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990, firmada por el entonces presidente, George H.W. Bush.



Se estima que un millón de beneficiarios del TPS en Estados Unidos no solo han utilizado los beneficios del programa para mantenerse en sus lugares de trabajo, sino también para contribuir con aproximadamente 21.000 millones de dólares anuales a la economía, mientras pagan 5.200 millones de dólares en impuestos, según el grupo de defensa Fwd.us.