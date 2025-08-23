Miguel Ángel Hernández: Estamos contra el gobierno y también estamos contra cualquier tipo de injerencia extranjera

23-08-25.-Para organizaciones de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad (PSL) no hay duda posible en estas circunstancias: mantienen su oposición al gobierno del mandatario Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, condenan una posible intervención extranjera.

«En medios y en redes se comentan la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, y desde el PSL vemos eso con mucha preocupación y rechazamos las constantes agresiones y amenazas del imperialismo norteamericano contra el país y contra América Latina. La justificación es supuestamente enfrentar el narcotráfico, pero no hace falta ser militar para saber que con buques de guerra y submarinos nucleares no se combate el narcotráfico; esos son recursos para una guerra o una invasión», explica Miguel Ángel Hernández, dirigente del PSL.

En el despliegue estadounidense se incluyen más de 4 mil marines «que son fuerzas bélicas, de ataque, de guerra. Con ese operativo es falso que se va a enfrentar el narcotráfico», insiste. El operativo de EEUU «es una amenaza contra los pueblos de América Latina, y particularmente contra Venezuela. La Administración Trump dice que se trata de mostrar el poder militar, que es mostrar los dientes para recordar que son la principal potencia en la región y ratificar que nuestra región es su patio trasero».

Hernández, sin embargo, califica como un hecho vergonzoso el que haya «venezolanos y venezolanas dentro y fuera del país ufanándose de esto, felices y pendientes de una eventual intervención militar que no queremos, porque sabemos lo que significa una agresión de este tipo». Recuerda las invasiones de Panamá, Nicaragua, Haití, que dejaron un número de víctimas incuantificable. «Es el mismo país que apoya el genocidio en Gaza», subraya. Por todo esto «tener la expectativa de que una potencia nos invada para resolver los problemas es una barbaridad».

Critica a María Corina Machado, que se presenta como una alternativa pero «colocó al país en una situación peligrosa y vulnerable ante Estados Unidos al decir que Venezuela es un peligro para la seguridad regional y la de Estados Unidos. Es más grave aún en una dirigente política como ella, porque manda un mensaje a sus seguidores sumamente peligroso y que refleja su carácter de clase: es una persona proimperialista y sometida a los designios estadounidenses».

-Hay personas que ven en esto una salida porque consideran que se ha cerrado la vía para un cambio político.

-Nosotros somos oposición de la izquierda de este gobierno. Rechazamos a un gobierno que hace un ajuste capitalista, que tiene al pueblo en esta situación y que reprime cualquier disidencia política y protestas, persigue a los trabajadores que denuncian. Maduro, metiéndose en algo que no le concierne, acaba de llamar a una constituyente sindical. Pero no hay nada que justifique que sectores del pueblo venezolano puedan avalar una intervención militar para resolver los problemas. No creo que las vías del diálogo estén cerradas, nunca hay algo totalmente cerrado, siempre hay posibilidades y hay que tener confianza en la movilización y lucha del pueblo venezolano por salario y otras reivindicaciones. Los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas, pero no podemos esperar que venga un mesías, que venga EEUU o los marines a resolver los problemas. Es algo que hoy, mañana y siempre reivindicaremos. Efectivamente ha represión, hay reflujo en la movilización popular, pero las condiciones para que la gente luche están dadas. Hay salarios de hambre, destrucción de servicios públicos, represión, pero el pueblo va a dar respuesta a esa situación y no necesitamos injerencia extranjera. Que una dirigente como Machado incentive algún tipo de agresión a Venezuela, que genere expectativas de que puede venir una solución es sumamente grave, y es vergonzoso que haya venezolanos en esto. Somos categóricos: estamos contra el gobierno y también estamos contra cualquier tipo de injerencia extranjera. Los problemas de Venezuela los resolvemos nosotros mismos.

Lo que hace la Administración Trump, según la visión del PSL, es poner la situación en bandeja de plata para que el gobierno pueda victimizarse y presentarse como un luchador contra el imperialismo. «Es un falso discurso antiimperialista que Trump le pone en bandeja», critica. «Armar a las organizaciones parapoliciales o paramilitares es un peligro, porque se puede usar contra las luchas del pueblo trabajador».

A su juicio, al imperialismo «no lo vamos a enfrentar con discursos domingueros, sino afectando sus intereses económicos en el país, eliminando los contratos de empresas mixtas». Hernández estima que el gobierno presenta a Chevron como una maravilla «¿pero de cuándo acá la izquierda apoya a las trasnacionales?». Los contratos, reitera, deben ser eliminados, a fin de dejar la industria en manos de los trabajadores. «Jose es una instalación del primer mundo, tenemos trabajadores y recursos para gestionar la industria petrolera sin necesidad de los contratos que se usan como parte de los activos en la Bolsa de Valores». Como parte de sus propuestas, plantea «aplicar fuertes impuestos a las trasnacionales, como bancos, telecomunicaciones y alimentos» y pone sobre la mesa la necesidad de aplicar «un plan de emergencia para mejorar el nivel de vida de la población».

-Parece no haber espacios en la región para dialogar.

-Las organizaciones populares venezolanas, de manera independiente del gobierno y de la oposición patronal, tienen que discutir esta situación con toda responsabilidad. Quizá no haya una inminencia de intervención militar, porque aunque nunca se sabe, pareciera que no. Hay un doble juego. Ahora está la presencia militar en el Caribe, pero antes el gobierno de Trump negoció el intercambio de presos que estaban en el Cecot, y habían negociado y acordado una renovación de la licencia para que Chevron siguiera operando en el país. Trump se acerca a las trasnacionales y después anuncia el operativo en el Caribe, porque tiene que darle respuesta a distintos sectores. Hay un elemento político importante que de alguna manera relativiza el peligro, pero más allá de que suceda o no la intervención, hay que responder con el rechazo. ¿Qué queda después de las intervenciones? Gobiernos dictatoriales, mayor control de EEUU sobre los gobiernos que se establecen, empresas trasnacionales que van a reconstruir el país. Son beneficios comerciales y políticos los que termina acomodando EEUU con las intervenciones. Más allá de que rechacemos el gobierno de Maduro, todo eso lo entendemos, pero creemos que esa no es la solución.

-¿Qué gestos espera del gobierno?

-No tengo ninguna expectativa. Trump le pone al gobierno en bandeja de plata una posibilidad de victimizarse, y le sirve para unificar a su base cada vez más disminuida para que cierren filas, pero el pueblo en general rechaza a este gobierno. ¿Cómo vamos a enfrentar la intervención militar de EEUU con salarios miserables, con la empresa petrolera en manos de trasnacionales? Es muy difícil. Las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones deben discutir esto para encontrar una salida de manera independiente.

-Qué le plantearía a María Corina Machado?

-No tenemos nada que ver con María Corina Machado. Nosotros no la apoyamos, pero genera expectativas en este tipo de acciones que son sumamente peligrosas y colocan en posición de vulnerabilidad el país. Nosotros lo rechazamos categóricamente, porque no es por allí la vía. A Martha Lía Grajales la pusieron presa y logramos excarcelarla porque hubo una gran presión social. Siempre hay posibilidad de que, organizándonos y presionando, se puedan lograr los objetivos. Nosotros mismos, confiando en nuestras propias fuerzas, podemos dar respuestas, y no generando expectativas en potencia extrajera.

-De haber ataque militar, ¿qué harían?

-Habría que enfrentar en los hechos uan agresión extranjera. Y eso no significa dar apoyo político al gobierno. Se pueden hacer las dos cosas. A veces vemos como si una cosa excluyera a la otra. Lo vimos con el gobierno de Cipriano Castro, que no era democrático, pero en ese momento había que rechazar cualquier agresión. Había que enfrentar la intervención, y hoy podría ser igual en el caso hipotético de que se dé.