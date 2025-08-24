Left Voice: ¡Abajo las amenazas de Trump a Venezuela, fuera el imperialismo del Caribe y América Latina!

Leer en inglés

24-08-25.-Desde el corazón del imperialismo, Left Voice denuncia la escalada y las amenazas de Trump contra Venezuela, el Caribe y toda América Latina. Rechazamos todas las amenazas y el reforzamiento militar en la región, que, con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga, busca aumentar su dominio político y militar. Esto incluye el reciente despliegue de 4.000 marineros e infantes de marina y los planes para establecer bases militares en toda la región, incluyendo Panamá y Ecuador. ¡Fuera las tropas estadounidenses de América Latina y el Caribe!

Venezuela enfrenta algunas de las amenazas más extremas de la administración Trump. El gobierno ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, acusándolo de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo". No apoyamos al régimen de Maduro, que reprime a los trabajadores y a los sectores populares, como las madres que han exigido la liberación de sus hijos adolescentes encarcelados por protestar. Sin embargo, Estados Unidos busca imponer un gobierno servil en Venezuela para profundizar la subyugación imperialista de América Latina, con consecuencias devastadoras para los trabajadores y los sectores populares. ¡Fuera las manos imperialistas de Venezuela!

También denunciamos las sanciones, que han sido una de las herramientas predilectas del régimen estadounidense para atacar a Venezuela. Estas sanciones solo han profundizado la prolongada crisis económica y social del país. Es la clase trabajadora venezolana la que más sufre las sanciones. La crisis económica, exacerbada por las sanciones estadounidenses, también incrementa la migración de venezolanos a Estados Unidos. Trump utiliza el fantasma de la migración para justificar la militarización de la región y exigir a los gobiernos de toda Latinoamérica que implementen las políticas estadounidenses contra los migrantes. Este es un círculo vicioso de dominación imperialista que augura un desastre para todos los pueblos de la región. ¡Acabemos ya con las sanciones estadounidenses! ¡Por el derecho a migrar y la apertura de fronteras!

Como internacionalistas, apoyamos a la clase trabajadora y a los sectores populares de Venezuela y de toda América Latina y el Caribe. Estados Unidos ha tratado a la región como su "patio trasero" desde que la Doctrina Monroe estableció una política de dominación yanqui en 1823. Ante el debilitamiento del imperialismo estadounidense, Trump intenta reconstruir su poder con una renovada Doctrina Monroe. La injerencia estadounidense solo trae miseria a los pueblos de América Latina y el Caribe. Desde Estados Unidos no guardaremos silencio ante estos ataques. ¡Estamos con nuestros hermanos de clase y con todos los pueblos que luchan por la soberanía y contra el imperialismo en América Latina, el Caribe y en todas partes!