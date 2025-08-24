(VIDEO) Padrino López aseguró que los alistamientos son "eminentemente voluntarios"

24-08-25.- El Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que los procesos de alistamiento en la Milicia Bolivariana son completamente voluntarios.En informaciones brindadas, indicó que los alistamientos llevados a cabo este sábado 23 y domingo 24 de agosto se materializan en rechazo a «las agresiones imperialistas contra la patria». Expresó que los llamados representan la expresión patriótica de los ciudadanos en defensa del país.«Hoy en un día donde el pueblo de Venezuela se va a las calles, a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana, donde esa actuación es eminentemente popular, eminente voluntaria.«, aseveró.Asimismo, indicó que las funciones de la Milicia Bolivariana se unifican con los diferentes cuerpos de seguridad de seguridad del Estado, cuyo propósito es mantener seguro el territorio nacional. Por su parte, difundió el panorama sobre las diferentes operaciones en contra del narcotráfico realizadas con éxito en el país.Aseguró que los soldados son entrenados para cumplir un correcto desempeño militar. Manifestó que se prevén próximas convocatorias en diferentes zonas estratégicas de la nación. «Pensamos que esto se va a extender muchos fines de semana, es imposible recoger toda la voluntad del pueblo en un sábado y un domingo», puntualizó.*Con información de Unión Radio y RSS