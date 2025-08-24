Milicia Bolivariana reafirma defensa ante amenazas extranjeras

La Milicia Bolivariana de Venezuela emitió un mensaje a través de sus plataformas digitales para reafirmar la fortaleza y determinación del pueblo organizado frente a lo que describen como ataques extranjeros. En su comunicado, la institución declaró estar compuesta por más de cuatro millones y medio de hombres y mujeres con un territorio y una misión que defender.

Mediante un audiovisual, la milicia se reivindicó como el pueblo heredero del legado de Hugo Chávez y realizadora de sus ideales. El mensaje enfatiza su rol histórico, presentándose como continuadora de las luchas independentistas de figuras como Guaicaipuro, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora.

En su declaración, destacaron su disposición absoluta para defender la paz y la revolución en cualquier momento y en todos los espacios. Se definieron como una fuerza de respuesta inmediata, que se encuentra entrenada y formada para la defensa integral de la nación.

La milicia aseguró que mantendrá su firmeza y se someterá a una preparación constante para enarbolar las banderas de la libertad. El mensaje envió una clara advertencia al afirmar que ante cada amenaza, denominada «Gedeón», habrá una respuesta contundente, haciendo referencia a acciones previas en La Guaira y en Chuao.

El comunicado concluye con una frase contundente: «donde el pueblo puede, la patria se crece». Este llamado refuerza el discurso de resistencia y unidad que promueve el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

La difusión de este mensaje se enmarca en un contexto de tensiones internacionales, donde el gobierno del Presidente Nicolás Maduro reitera su postura de defensa activa ante lo que percibe como injerencia extranjera. La milicia se posiciona así como un pilar fundamental en la estrategia de seguridad nacional.