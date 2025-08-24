(AUDIO) Delcy Rodríguez: "Ningún imperio, por más decadente que sea, le da órdenes al pueblo venezolano"

24-08-25.-La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, expresó que ningún país del mundo puede imponer decisiones a Venezuela, señalando que defender la patria es una labor que los ciudadanos cumplen de forma diaria.

«Que ningún imperio, por más decadente que sea, le de órdenes al pueblo venezolano. El pueblo es soberano y si algo está demostrando es consolidar la democracia popular, es el pueblo gobernando y un Gobierno obedeciendo. Así que algo que hemos aprendido es a defender la democracia y la soberanía», dijo.

Por otra parte, Rodríguez afirmó que Venezuela tiene «un escudo de acero» que es infranqueable conformado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico Militar que defiende todo el territorio nacional.

Estas declaraciones fueron dadas en el alistamiento nacional y llamado a las fuerzas militares de quienes deseen formar parte del Plan Nacional de Soberanía y de Paz, Simón Bolívar, cuyo objetivo es defender al Ejecutivo nacional.

Unión Radio