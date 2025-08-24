Al menos 30 personas resultaron lesionadas al volcarse un autobús en adyacencias de El Calvario (Caracas)

24-08-25.-Al menos 30 personas resultaron lesionadas al volcarse un autobús de transporte público en adyacencias de escaleras de El Calvario, en el centro de Caracas, informó este sábado el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la capital venezolana, Pablo Palacios.A través de un mensaje en Telegram, el funcionario afirmó que los lesionados sufrieron traumatismos multisistémicos y fueron trasladados «de inmediato» a centros de salud públicos, sin precisar más detalles.Según Palacios, se presume que el vuelco se produjo después de que el conductor perdiera el control del vehículo.La publicación señaló que efectivos del Cuerpo de Bombero de Caracas «brindaron la debida atención prehospitalaria» a los lesionados, en conjunto con personal de Protección Civil y paramédicos de Vías Rápidas, un grupo adscrito al Ministerio de Transporte.