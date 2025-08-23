(VIDEO) La ONU declara hambruna en Gaza

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este viernes por primera vez de forma oficial que los palestinos de la Franja de Gaza sufren hambruna y que un total de 1,6 millones de los casi 2 millones de gazatíes padecen hambre.



«Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad», estimó el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, tras admitir que no es un subproducto inevitable del conflicto, sino el resultado de acciones y omisiones deliberadas.



Las más de doscientas muertes por inanición registradas en las últimas semanas son la evidencia de una situación causada por el bloqueo del Gobierno israelí a la casi totalidad de la ayuda alimentaria y de otros suministros básicos, desde principios de marzo, cuando se puso fin a un alto el fuego que duró cerca de dos meses.



La hambruna en Gaza ha sido declarada este viernes en base a las pruebas recogidas y analizadas por el más reconocido sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y que se conoce como ‘Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria’ (CIF).



Su conclusión ha sido que medio millón de personas «se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte» en el norte del enclave y que en cuestión de semanas la hambruna se extenderá al centro y sur a menos que el Gobierno israelí levante el bloqueo que mantiene desde marzo a la entrada de prácticamente todos los alimentos y otros artículos esenciales.



Las autoridades israelíes han salido rápidamente a rechazar que haya una hambruna en Gaza, lo han llamado «una campaña fraudulenta» de Hamás y han acusado al CIF de supuestamente cambiar sus estándares para llegar a esa conclusión, una acusación que queda desmentida al revisarse el documento.



«Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones», ha estimado el Ministerio de Exteriores israelí.



Los organismos humanitarios y técnicos de la ONU especializados en salud y nutrición dijeron este viernes -en respuesta a la posición de Israel negando que hubiera una hambruna en Gaza- que más allá de la solidez de los datos y de la independencia de los expertos que los han analizado, la realidad es que han sido testigos de palestinos muriendo de hambre.



«Los que trabajamos en el terreno vemos que esto está ocurriendo y hemos advertido constantemente al respeto. Es devastador cuando vemos que esto (las muertes) no solo está sucediendo en los hospitales, sino en las comunidades», dijo por videoconferencia desde Gaza el jefe de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.



El portavoz de derechos humanos de la ONU dijo que más allá de cualquier informe «estamos siendo testigos de cómo hay personas que mueren de hambre. Eso es indudable».



Para subrayar el carácter profesional e independiente del CIF, el director de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, Jean Marten Bauer, dijo a periodistas en Ginebra que se trata del «estándar de referencia para el análisis de la seguridad alimentaria en todo el mundo».



Enfatizó que los indicadores que se utilizaron para la evaluación han sido los mismos que se usaron en otros países donde se declararon hambrunas en el pasado: Somalia, Sudán del Sur (dos veces) y Sudán.



«Creo que lo que he oído como objeción es que utilizamos la circunferencia del brazo medio como medida de la malnutrición en lugar de la relación peso/altura. Eso es algo que está permitido en el protocolo del IPC desde 2019 y es una medida que se utilizó en otras declaraciones de hambruna», explicó el experto.



Agregó que el CIF «cuenta con un sólido mecanismo de gobernanza, que incluye un comité de revisión de hambrunas con los principales expertos en seguridad alimentaria, nutrición y mortalidad que analizaron los datos».



La hambruna ya ha dejado 271 muertos (112 niños), según el ministerio de Sanidad gazatí, pero las organizaciones piden acciones urgente: «Es fundamental que se produzca un alto el fuego inmediato y se ponga fin al conflicto para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin obstáculos con el objetivo de salvar vidas», apuntan FAO, PMA, OMS y Unicef.