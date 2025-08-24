A los hermanos Menéndez se les negó la libertad condicional

Tienen que esperar al menos 18 meses para su próxima oportunidad.

LOS ÁNGELES, 24 de agosto de 2025 — Una junta de California les negó la libertad condicional a Erik y Lyle Menéndez esta semana, tras décadas en prisión por el asesinato de sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills, informó Prensa Asociada.com.

Durante dos días de audiencias, los hermanos fueron interrogados por paneles de dos comisionados y se les pidió que hablaran con total franqueza sobre el abuso que sufrieron en la infancia, su mentalidad antes y después de los asesinatos y diversas transgresiones en prisión.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por disparar fatalmente a José y Kitty Menéndez. El caso ha cautivado desde hace tiempo a los entusiastas de los crímenes reales, y los hermanos acumularon apoyo público el año pasado después de que los programas de Netflix renovaran el interés.

Las audiencias marcaron su punto más cerca de la libertad desde sus condenas.

A pesar de que cada uno recibió denegaciones de tres años, podrán solicitar una revisión administrativa dentro de un año. De ser concedida, podrían comparecer ante la junta de libertad condicional de nuevo en tan solo 18 meses.