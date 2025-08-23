(VIDEO) Capturan a pareja en el Barrio Brisas del Ávila por agredir salvajemente a su hija de 10 años

23-08-25.-La Policía del Municipio Sucre, en Petare, detuvo a una madre por maltratar salvajemente a su hija de 10 años, en el Barrio Brisas del Ávila cerca del Terminal de Oriente.De acuerdo con información del organismo de seguridad, el hecho quedó registrado en video el cual fue difundido en redes sociales, donde se viralizó por la magnitud de agresividad de la mujer contra la menor de edad.Ante esto, el director general de la Policía del Municipio Sucre, Larrys Miguel Gil Rattis, activó de inmediato un operativo de búsqueda para dar con los responsables.“Gracias a la colaboración de la comunidad y la rápida acción de vecinos indignados, se logró identificar y localizar la vivienda de la agresora”, indicó la Polisucre.Durante el proceso de aprehensión, los funcionarios también detuvieron a la pareja de la mujer por presuntamente presenciar el maltrato sin intervenir. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP).Mientras que la niña de 10 años implicada en el incidente fue rescatada y se encuentra bajo la protección del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por orden del MP.