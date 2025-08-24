Gobierno ordenó la excarcelación de 13 presos, entre ellos el ex diputado Américo De Grazia

24-08-25.-El dirigente político venezolano, Henrique Capriles Radonski ,anunció en la madrugada de este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a un grupo de 13 personas que, según partidos opositores y organizaciones no gubernamentales, estaban detenidas por motivos políticosEntre quienes recibieron la medida de libertad plena se encuentran Américo De Grazia, ex legislador y también ciudadano italiano, Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli.Otros opositores, incluidos Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso, fueron enviados a sus domicilios bajo arresto domiciliario, una modalidad que restringe la libertad pero les permite regresar a sus hogares bajo vigilancia.“Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”, expresó Capriles a través de su cuenta en la red social X.Este anuncio llega casi un año después del desmantelamiento de la Alcaldía de Maracaibo, una de las ciudades más importantes de Venezuela, donde varias autoridades y empleados municipales fueron arrestados acusados de varios delitos. De este grupo, Rafael Ramírez, ex alcalde de Maracaibo, fue uno de los que recibió casa por cárcel.Entre los liberados también figuran ex empleados municipales —como Diana Berrío, que era directora de Talento Humano, y Margarita Assenzo.Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas, pasó casi un año bajo custodia acusado de delitos de corrupción. Varios de los liberados forman parte del partido Primero Justicia.