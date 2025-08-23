Se activa Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar en toda Venezuela

Credito: Llaman a la jornada de alistamiento en las plazas Bolívar y unidades militares

23 de agosto de 2025.- El Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar será activado hoy y mañana en todo el territorio nacional, luego del llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse para la defensa del país.



El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, informó ayer que “todo el sistema defensivo territorial se prepara para atender el llamado a filas realizado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro” para este fin de semana.



“¡Esta Patria tiene pueblo y Fanb que la defienda! ¡Vamos, pues! ¡Es hora de defender a

Venezuela!”, dijo en Telegram.



La jornada se llevará a cabo en las plazas Bolívar, sedes de los cuarteles militares y en las 15.751 bases populares de defensa integral.



La Ley Constitucional de la Fanb establece la Milicia Nacional como el quinto elemento esencial, junto al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana, para proteger la soberanía y la integridad territorial, la paz y la serenidad de la población de

Venezuela.



El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram convocó nuevamente al pueblo de Venezuela a la Gran Jornada de Alistamiento en las plazas Bolívar y Unidades Militares cercanas a tu comunidad este sábado 23 y domingo 24 de agosto para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional.