INAMEH prevé cielo nublado en gran parte del territorio nacional

Venezuela amanece este domingo con cielo parcialmente nublado en gran parte del país, no obstante habrá áreas nubladas generadoras de lluvias y chubascos en áreas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Miranda y Zulia.La información fue publicada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseña que en horas de la tarde y noche se espera un incremento paulatino de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas en gran parte del país más intensas y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos centrales/occidentales, Andes y Zulia.Sin embargo no descartan algunas lluvias en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. En la Gran Caracas, se espera cielo de parcial a nublado con algunas lluvias dispersas.La temperatura máxima estará en 29°C, mientras que la mínima estará en torno a 17°C.Con información de INAMEH / Prensa VTV.