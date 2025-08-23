Persisten las precipitaciones en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé en horas de la mañana de este sábado cielo nublado generador de lluvias y chubascos en la mayor parte del país, asimismo habrá precipitaciones en parte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, centro norte costero, los Andes y Zulia.La información fue publicada por el Inameh a través de su canal de Telegram, donde reseñó que durante la tarde y noche se estima un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte de Venezuela, con más intensidad en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, los Andes y Zulia, no descarta lluvias en la región central.En la Gran Caracas, se espera nubosidad en horas de la mañana con precipitaciones dispersas, luego del mediodía se estiman algunas zonas nubladas con lluvias.La temperatura máxima oscilará entre 30°C, mientras que la mínima estará en torno a los 18°C.Con información de INAMEH / Prensa VTV.