Jefe del Comando Sur de EE.UU. realiza gira por Latinoamérica en medio de tensiones

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, llegó este sábado a Paraguay en el marco de una gira por diferentes países de la región latinoamericana y en medio de crecientes tensiones con Venezuela.



Según medios locales, Holsey fue recibido en Asunción por el presidente del país, Santiago Peña. Estará en territorio paraguayo durante dos días y se reunirá con distintas autoridades para tocar temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado.



Holsey arribó a Paraguay después de visitar Argentina, en donde participó en la Conferencia de Defensa de Sudamérica 2025, en la cual participaron responsables en el ámbito de la defensa de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Cabe destacar que durante el mes de agosto, el almirante también realizó visitas a otros dos países: la República Dominicana y Panamá, ambas con el objetivo de cooperación en materia de defensa y seguridad.



Tensiones en la región



La gira de Holsey se da en medio de una creciente escalada entre Venezuela y EE.UU. que comenzó a inicios de agosto con el aumento de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Posteriormente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del mar Caribe y frente a las costas de Venezuela para, según las autoridades del país, combatir el narcotráfico.



Caracas, por su parte, expresó que no tolerará incursiones extranjeras en su territorio y convocó a la movilización de 4,5 millones de milicianos. Asimismo, rechazó el despliegue de militares estadounidenses en el Caribe, subrayando que "ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica". Para el 23 y 24 de agosto fue anunciado un alistamiento militar en todo el país.



Las últimas acciones de EE.UU. han generado rechazo entre varios líderes latinoamericanos, países como México, Colombia, Cuba, Venezuela, así como varios mandatarios miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han criticado las operaciones de EE.UU. en el Caribe.